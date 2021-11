La Gendarmerie royale du Canada cherche une solution de déchiffrement de données pouvant servir à des fins d'enquête

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada cherche des moyens novateurs pour appuyer la réussite des petites entreprises canadiennes.

Aujourd'hui, Solutions innovatrices Canada a lancé un nouveau défi à la demande de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

À l'instar des autres organismes canadiens d'application de la loi, la GRC éprouve des difficultés à accéder aux données chiffrées qui sont saisies durant des enquêtes criminelles. Les personnes qui adoptent des comportements illégaux utilisent des techniques de chiffrement sophistiquées pour échapper aux poursuites judiciaires. La GRC cherche un système de déchiffrement faisant appel à l'intelligence artificielle qui serait capable de traiter les fichiers de données saisis et de générer des listes de mots particuliers pour analyser le matériel chiffré et y accéder.

Faits en bref

Les petites entreprises ont jusqu'au 16 décembre pour présenter une proposition en réponse au défi.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada , les ministères gouvernementaux invitent les petites entreprises à leur proposer un produit, un service ou encore une solution faisant appel à l'innovation, en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Les entreprises qui sont retenues dans le cadre de la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Le gouvernement peut alors servir de premier client et aider ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada .

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du Canada un leader mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir de l'aide, allant du financement aux conseils d'experts, pour pouvoir innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de créer leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

