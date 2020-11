Le gouvernement du Canada investit un million de dollars dans des écosystèmes prioritaires au Canada atlantique

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada investira un million de dollars dans six nouveaux projets visant à s'attaquer directement à des problèmes liés à la qualité de l'eau dans deux écosystèmes prioritaires au Canada atlantique : le bassin hydrographique de la rivière Saint-Jean et le bassin hydrographique du sud du golfe du Saint-Laurent. Ces projets sont financés dans le cadre des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique, un programme de financement qui vise à améliorer la santé, la productivité et la durabilité des écosystèmes du Canada atlantique.

Ces projets permettront d'investir dans des initiatives sur l'eau propre qui protégeront l'environnement du Canada contre les polluants néfastes tels que les plastiques. Ils seront menés par les organisations suivantes :

Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.,

Bluenose Coastal Action Foundation,

Coalition pour la viabilité du sud du golfe du Saint-Laurent ,

, Eastern Charlotte Waterways Inc.,

Université du Nouveau-Brunswick.

En 2018, les Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique ont établi un nouveau modèle afin que le financement soit consacré aux secteurs prioritaires du Canada atlantique. Au cours des deux dernières années, le programme de financement a soutenu des projets de conservation et de protection du bassin hydrographique de la rivière Saint-Jean et du bassin hydrographique du sud du golfe du Saint-Laurent. Plus de deux millions de dollars ont été alloués à des projets qui ont permis d'enrichir les connaissances sur les écosystèmes, d'améliorer la restauration et le renforcement des rives dégradées et la surveillance de la qualité de l'eau, et de mieux comprendre les effets de la pollution par les microplastiques.

Le gouvernement du Canada continuera sans cesse de protéger et d'améliorer la qualité de l'eau au pays. Dans le cadre de ce travail, il lancera sous peu des consultations sur la création de la nouvelle agence canadienne de l'eau qui travaillera avec les provinces, les territoires, les collectivités autochtones, les autorités locales et les scientifiques pour garder notre eau salubre et propre et en assurer la bonne gestion.

« Le gouvernement du Canada comprend qu'il n'y a pas de ressource plus importante pour la santé et la sécurité des Canadiens qu'une eau propre. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir des projets qui s'inscrivent dans les Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique pour ainsi réduire la pollution et protéger nos bassins versants au Canada atlantique pour les générations à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le programme de financement des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique demeure pour notre gouvernement un autre moyen de protéger efficacement l'environnement naturel du Canada des effets des polluants et des déchets dangereux. En ciblant des secteurs prioritaires du bassin versant de la rivière Saint-Jean et du bassin versant du sud du golfe du Saint-Laurent, nous investissons dans des régions qui sont les plus prometteuses afin d'améliorer la situation. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le programme de financement des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique soutient les projets qui portent sur la planification intégrée et la prise de décision concernant les écosystèmes, les activités scientifiques coordonnées et les initiatives d'action.

Les six bénéficiaires retenus sont des établissements d'enseignement postsecondaire et des organisations non gouvernementales de l'environnement. Ces organisations collaboreront également avec des organisations autochtones locales et des jeunes pour obtenir des résultats significatifs.

