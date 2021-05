Des Ontariens vivant en région rurale bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir l'importance de la connectivité. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse. Nous en avons besoin pour le travail et les études, et pour rester contact avec nos parents et nos amis à partir de notre domicile. À l'heure actuelle, un trop grand nombre de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de près de 3,2 millions de dollars à Tbaytel pour que des résidents des régions rurales au nord de Thunder Bay, en Ontario, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. Ce projet permettra de brancher 689 foyers mal desservis des communautés de Lappe et de Toimela.

Le FLBU, qui est maintenant assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, a été lancé en novembre 2020. Le projet annoncé aujourd'hui a été approuvé dans les six mois ayant suivi le lancement du programme. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure menés dans des collectivités ontariennes comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements se traduisent par 452 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires; par plus de 938 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et par l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

« L'Internet haute vitesse est essentiel dans le Nord de l'Ontario. Nous en avons besoin pour le travail et les études et pour communiquer entre nous. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à 689 foyers au nord de Thunder Bay d'avoir un accès fiable à des services Internet. Ce projet s'inscrit dans notre engagement de 250 millions de dollars à l'égard de plus de 40 projets de connectivité en Ontario qui permettront à plus de 90 000 foyers additionnels d'être branchés à des services Internet plus fiables. »

- La ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, l'honorable Patty Hajdu

« Nous sommes fiers, chez Tbaytel, d'offrir la fibre au domicile de 689 clients de la région rurale de Thunder Bay. Les adresses touchées se situent au nord des limites de la ville de Thunder Bay. Elles ont été choisies parce qu'il s'agissait de projets prêts à être réalisés cette année, ce qui était un critère d'admissibilité au programme de financement. Nous invitons les résidents à visiter notre site Web pour voir les limites exactes des zones qui seront couvertes. Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir dans cette infrastructure vitale, et nous remercions la population du Nord de l'Ontario de leur soutien continu à Tbaytel. »

- Le président et chef de la direction de Tbaytel, Dan Topatigh

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

