Sept entreprises locales spécialisées dans les industries zéro déchet et les technologies propres recevront des fonds pour commercialiser de nouvelles technologies, accroître leurs opérations et atteindre de nouveaux marchés.

VANCOUVER, BC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique possède les personnes, les idées et les ressources nécessaires pour faire face aux défis mondiaux tout en stimulant l'économie locale. Pour soutenir les plus audacieux et les plus brillants agents du changement de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques dans des entreprises qui sont des catalyseurs d'innovations canadiennes avec un potentiel de croissance bien au-delà de nos frontières.

Le gouvernement du Canada investit près de 13 millions de dollars dans les entreprises du Lower Mainland afin de stimuler l’innovation et la croissance économique en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de PacifiCan de près de 13 millions de dollars pour aider sept entreprises du Lower Mainland à stimuler l'économie. Ce montant comprend plus de 5,8 millions de dollars de PacifiCan accordés à quatre entreprises dans le cadre du programme Fonds pour l'emploi et la croissance ainsi que plus de 7,1 millions de dollars accordés à trois entreprises dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises.

La plupart des bénéficiaires du financement travaillent dans les secteurs des technologies propres et du zéro déchet. Ils développent des stations de recharge pour véhicules électriques (VE), améliorent la technologie de vente en ligne pour les VE d'occasion, traitent les eaux usées et transforment les déchets organiques en produits commerciaux tels que la litière pour chats et l'engrais organique. De plus amples renseignements sur les entreprises et les organisations bénéficiant d'un financement aujourd'hui se trouvent dans le document d'information, visitez la section ci-dessous.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce lors d'une visite à l'un des bénéficiaires du financement, Anaconda Systems Limited, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Fondée en 2015, Anaconda Systems Limited conçoit, élabore et exploite des systèmes de gestion des déchets à usage commercial et municipal.

Anaconda Systems Limited a créé un système de compostage aérobie innovateur qui peut transformer les déchets en engrais organique en dix jours, un processus qui prend habituellement de 90 à 180 jours. Ce processus permet de réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges, de diminuer la quantité de méthane dans l'atmosphère et de contribuer à la création d'un avenir carboneutre. L'entreprise reçoit 2,5 millions de dollars du Fonds pour la croissance et l'emploi afin d'étendre ses activités et de commercialiser cette solution dans toute l'Amérique du Nord.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer plus de 300 emplois et d'accroître les revenus des entreprises de la Colombie-Britannique de près de 350 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de PacifiCan, soutient l'innovation, la croissance des entreprises et le développement économique communautaire en Colombie-Britannique. Grâce à des programmes de financement ciblés, PacifiCan investit stratégiquement dans des entreprises en croissance en mesure de renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file national et international dans des secteurs en expansion, tels que les technologies propres, les sciences de la vie et les industries numériques.

Citations

« Pour atteindre la carboneutralité, le monde bénéficie de l'ingéniosité des entreprises de la Colombie-Britannique. Des entreprises comme Anaconda Systems Limited trouvent des solutions innovantes aux défis mondiaux et font de la Colombie-Britannique un leader dans le domaine des technologies propres. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront non seulement de créer plus de 300 emplois de qualité pour les Britanno-Colombiens, mais aussi de contribuer à un avenir plus vert pour le Canada. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les divers investissements de PacifiCan en Colombie-Britannique permettent aux entreprises de créer de bons emplois locaux et d'accroître la productivité. L'annonce d'aujourd'hui comprend plus de 5,3 millions de dollars pour Lucid Vision Labs et Saltworks Technologies, deux entreprises locales basées à Richmond, en Colombie-Britannique. Cet investissement contribuera à développer les compétences et les technologies de Richmond, ainsi qu'à commercialiser des produits fabriqués au Canada sur de nouveaux marchés. »

- Parm Bains, député de Steveston-Richmond-Est

« Anaconda a mis au point une technologie propre exclusive pour les infrastructures de traitement des déchets organiques, qui traite le problème persistant des émissions de gaz à effet de serre lors du transport et de l'élimination des déchets. L'investissement de PacifiCan est essentiel à l'évolution d'Anaconda Systems Limited et à l'exportation de notre technologie novatrice ».

- Russell Zishiri, fondateur et directeur général d'Anaconda Systems Limited

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant l'inclusion, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Croissance et productivité des entreprises

Saltworks Technologies Inc.

4 800 000 $

Le financement permettra d'intensifier les activités et la technologie de pointe de l'entreprise, qui traite les eaux usées industrielles et l'eau utilisée pour le traitement du lithium, un composant majeur nécessaire pour les batteries des véhicules électriques et essentiel pour la transition vers l'énergie propre. Saltworks agrandira ses installations actuelles, embauchera de nouveaux employés, améliorera l'efficacité de sa production, étendra ses ventes au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud, et mettra en place un service après-vente.

BQE Water Inc.

1 725 000 $

Le financement aidera l'entreprise à augmenter sa capacité et à faire fonctionner simultanément plusieurs usines de traitement des eaux usées minières. BQE Water recrutera, embauchera et formera du nouveau personnel, se rendra sur les chantiers pour la mise en service et l'exploitation des usines et commercialisera ses services lors de conférences industrielles.

LeadingAhead Energy Inc.

592 750 $

Le financement servira à accroître les services consultatifs de l'entreprise pour les stations de recharge des véhicules électriques. Grâce à ce financement, LeadingAhead Energy achètera de l'équipement, embauchera du personnel et commercialisera ses services au Canada et aux États-Unis.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Lucid Vision Labs Inc.

552 500 $

Le financement aidera l'entreprise à augmenter la production de ses caméras compactes et performantes, utilisées dans des applications telles que l'automatisation des usines. Cet investissement triplera presque la taille du site de production de Lucid Vision Labs à Richmond, ce qui lui permettra de répondre à la demande et de créer de nouveaux emplois.

Anaconda Systems Limited

2 500 000 $

Le financement permettra à l'entreprise de développer son système de compostage innovant, qui permet de transformer rapidement les déchets en engrais organique. Anaconda Systems Limited développera et commercialisera également sa solution de gestion des déchets en Amérique du Nord, ce qui permettra de réduire la quantité de déchets dans les décharges.

MintList Technologies Inc.

2 000 000 $

Le financement permettra de développer et d'améliorer le marché automobile en ligne de l'entreprise (qui comprend le plus grand inventaire de véhicules électriques inspectés, certifiés et d'occasion en Colombie-Britannique) grâce à de nouvelles mesures de cybersécurité et à des outils d'automatisation. Pour ce faire, MintList Technologies embauchera du personnel, créera de nouvelles fonctions pour la plateforme et lancera des campagnes de marketing pour accroître sa clientèle.

Tuft and Paw Inc.

750 000 $

Le financement aidera l'entreprise à augmenter les ventes et le marketing de son service d'abonnement à la litière écologique pour chats. Cette litière est biodégradable et fabriquée à partir de cosses de soja, un produit dérivé de la production de tofu. Grâce à ce soutien, Tuft and Paw participera à des salons professionnels, développera son application mobile et fera la promotion de ses produits sur de nouveaux marchés.

