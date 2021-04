Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement d'environ 1,3 million de dollars pour soutenir la réalisation de cinq projets visant à réduire les déchets de plastique, à prévenir la pollution plastique et à appuyer la transition vers une économie circulaire nationale pour les plastiques.

Voici les organisations qui recevront du financement.

La Bluenose Coastal Action Foundation recevra 100 000 dollars pour étudier le lien entre la pollution causée par les plastiques à usage unique et l'accumulation de microplastiques et fournir des stratégies pour prévenir la pollution plastique dans le Canada atlantique.

recevra 100 pour étudier le lien entre la pollution causée par les plastiques à usage unique et l'accumulation de microplastiques et fournir des stratégies pour prévenir la pollution plastique dans le Canada atlantique. La Coalition canadienne pour un système de santé écologique recevra 249 854 dollars pour recycler les équipements de protection individuelle des hôpitaux et les déchets de plastique à usage unique issus du domaine médical pour éviter qu'ils polluent l'environnement.

recevra 249 pour recycler les équipements de protection individuelle des hôpitaux et les déchets de plastique à usage unique issus du domaine médical pour éviter qu'ils polluent l'environnement. Le Conference Board of Canada recevra 390 000 dollars pour réaliser une étude et élaborer une plateforme de réunion afin d'éclairer la transition du Canada vers une économie circulaire pour les plastiques.

recevra 390 pour réaliser une étude et élaborer une plateforme de réunion afin d'éclairer la transition du Canada vers une économie circulaire pour les plastiques. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l' Ontario recevra 250 000 dollars pour améliorer la gestion des produits compostables et soutenir l'élaboration de nouvelles normes pour les bioplastiques.

recevra 250 pour améliorer la gestion des produits compostables et soutenir l'élaboration de nouvelles normes pour les bioplastiques. Scout Environmental recevra 300 000 dollars pour mettre sur pied un réseau qui servira à faciliter la collaboration au sein de l'industrie pour réduire les déchets de plastique.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour réduire la pollution plastique. Ensemble, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont approuvé en principe la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique qui énonce une vision pour une économie circulaire à l'égard des plastiques. En octobre dernier, le Canada a annoncé les prochaines étapes de son plan exhaustif qui sont proposées pour atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030.

« Les Canadiens veulent que leurs gouvernements continuent de prendre des mesures pour lutter contre les déchets de plastique et la pollution. Nous avons tous un rôle à jouer, et nous sommes fiers de collaborer à la réalisation de ces cinq projets différents et très importants. Nous devons explorer et exploiter toutes nos options pour réduire les déchets de plastique et la pollution, comme l'ont fait les bénéficiaires du financement que nous annonçons aujourd'hui. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

À peine 9 p. 100 des déchets de plastique du Canada sont recyclés; le reste s'accumule dans les sites d'enfouissement, les installations de valorisation énergétique des déchets ou l'environnement.

Le fait d'améliorer la manière dont nous gérons les déchets de plastique et de se tourner vers une économie circulaire peut réduire de 1,8 mégatonne la pollution par le carbone chaque année, en plus de générer environ 8 milliards de dollars de revenus annuellement et de créer quelque 42 000 emplois.

Depuis 2018, le Canada a investi 3 millions de dollars de plus pour impulser des mesures visant à accroître la sensibilisation des Canadiens aux déchets de plastique et à la pollution plastique au Canada, à mieux comprendre la situation et à améliorer les mesures de réduction et de dépollution.

Le 13 novembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accordait plus de 2,2 millions de dollars à 16 projets de recherche scientifique devant approfondir notre compréhension des effets de la pollution par le plastique sur notre environnement naturel et notre santé.

Le 7 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de près de 2 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative zéro déchet de plastique pour 14 initiatives canadiennes de réduction de la pollution plastique.

La version définitive de l'évaluation scientifique de la pollution plastique a également été publiée le 7 octobre 2020. Le rapport évalue l'état de la science et étudie la présence et les effets de la pollution par le plastique sur l'environnement et la santé humaine. Il confirme que la pollution par le plastique est partout et qu'elle a des effets néfastes sur notre environnement.

