CENTRAL ELGIN, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, et Andrew Sloan, maire de la Municipalité de Central Elgin, ont annoncé un financement conjoint de 17 millions de dollars pour mieux protéger les secteurs riverains de Port Stanley contre les ondes de tempête.

Cet investissement permettra d'améliorer le système de protection des dunes, de construire un nouveau brise-lames à l'entrée du port, de rehausser la crête d'un brise-lames existant, ainsi que d'améliorer le système de gestion des eaux pluviales de la collectivité.

Une fois achevé, ce projet aidera Port Stanley à faire face aux conséquences des ondes de tempête et à mieux protéger la population et les biens contre les tempêtes violentes de plus en plus fréquentes.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Compte tenu de l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, il est essentiel de veiller à ce que nos collectivités disposent d'infrastructures d'atténuation des catastrophes fiables pour préserver les moyens de subsistance de tous les résidents. Grâce à l'importante annonce d'aujourd'hui, les résidents de Port Stanley seront mieux protégés contre les effets des changements climatiques grâce à l'amélioration des infrastructures d'atténuation des catastrophes. »

Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le lac Érié et le ruisseau Kettle font partie intégrante de la municipalité de Central Elgin. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'achever les infrastructures qui bénéficieront aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs. Nous sommes heureux à l'idée de réaliser ce projet et de former d'autres partenariats avec le gouvernement du Canada à l'avenir. »

Andrew Sloan, maire de la Municipalité de Central Elgin

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 6,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La Municipalité de Central Elgin fournit 10,2 millions de dollars.

investit 6,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La Municipalité de fournit 10,2 millions de dollars. Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Tel qu'il est mentionné dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du Budget de 2021, on a alloué au FAAC un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars.

