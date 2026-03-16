L'investissement permettra d'élargir l'offre d'activités de rayonnement dans les écoles et d'inviter des clubs de soccer juniors aux matchs de l'équipe nationale masculine

TORONTO, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le sport peut unir les communautés, favoriser le bien-être physique et mental ainsi que bâtir un pays plus fort et plus solidaire. Pendant que le Canada se prépare à accueillir le monde entier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le gouvernement du Canada investit afin de favoriser la participation des jeunes à des activités sportives et d'inspirer cette génération d'athlètes et de partisans canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a annoncé une aide de 300 000 $ à Canada Soccer pour qu'il mette sur pied des projets visant à mobiliser les jeunes du pays.

Octroyé par l'entremise de Sport Canada, l'investissement du gouvernement du Canada soutiendra deux projets clés : un programme national élargi de rayonnement dans les écoles et l'expérience des matchs de l'équipe nationale masculine. Ensemble, ces projets contribueront à exposer les élèves du pays au soccer et ils donneront à environ 5 000 jeunes joueurs et joueuses et à leur famille la chance d'assister en personne à des matchs de l'équipe nationale masculine canadienne cette année. Pour de nombreux jeunes partisans, voir l'équipe nationale jouer sur place peut faire naître l'amour du sport pour toute leur vie.

Dans le cadre du programme national de rayonnement, Canada Soccer distribuera des cahiers d'activités sur le soccer dans des écoles des quatre coins du pays dans le cadre de son programme Soccer dans les écoles. Ce dernier soutient le personnel enseignant en lui proposant des plans de cours adaptés au programme scolaire, des formations et du matériel qui aident les élèves de la maternelle à la 9e année à être actifs, à prendre confiance en eux et à apprendre à aimer le soccer dans leur école et leur club local.

Le projet d'expérience des matchs de l'équipe nationale masculine permettra également aux clubs de soccer pour jeunes d'assister aux quatre matchs amicaux de l'équipe nationale du Canada qui se dérouleront au pays ce printemps. En assistant aux matchs à Edmonton, Toronto et Montréal, les jeunes joueurs et joueuses auront la chance de soutenir leur équipe nationale masculine durant un moment palpitant pour le sport au Canada.

Grâce aux rendez-vous sportifs internationaux majeurs qui se dérouleront au pays, 2026 sera l'année du sport au Canada. En effet, elle mettra en vedette les athlètes canadiens, elle favorisera la participation du public et elle permettra de souligner le rôle important que joue le sport dans l'édification de communautés plus fortes et plus solidaires.

L'annonce s'est déroulée pendant une rencontre de soccer destinée aux jeunes. Elle a eu lieu pendant le dévoilement des maillots de l'équipe nationale du Canada de 2026, et ce, en présence de la légende du soccer canadien Dwayne De Rosario et des joueurs de l'équipe nationale masculine Richie Laryea et Jonathan Osorio. Les jeunes athlètes étaient réunis à un camp de soccer pour les vacances de mars, qui permettait de célébrer cette génération de partisans de soccer canadiens.

Citations

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada débutera bientôt, et ce sera un moment incroyable pour le soccer au pays. Le sport est le meilleur moyen de bâtir une nation : il rassemble les gens, il renforce les communautés et il incite les jeunes à rêver grand. Cet investissement permettra de donner envie à un plus grand nombre d'enfants de participer à des activités sportives, de s'intéresser au soccer à leurs écoles, de voir leur équipe nationale de près et de vivre l'effervescence du soccer international au Canada pendant que nous nous préparons pour ce tournoi historique. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« Cette aide nous permettra de mieux faire connaître ce sport aux jeunes Canadiens et Canadiennes du pays. Renforcer notre présence dans les écoles et offrir aux jeunes la possibilité d'assister en personne aux matchs de l'équipe nationale contribueront à inspirer la prochaine génération de joueurs, de partisans et de chef de file de ce sport. »

- Sara McConaghy, directrice de l'inclusion communautaire et sportive, Canada Soccer

Les faits en bref

Canada Soccer est l'organisme national qui régit le soccer au Canada.

Le Canada est fier d'accueillir le monde à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux côtés du Mexique et des États-Unis.

Les équipes nationales canadiennes disputeront quatre matchs amicaux au Canada en mars et juin 2026.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 220 millions de dollars dans les villes hôtes canadiennes, soit Toronto et Vancouver.

Le budget de 2025 prévoit jusqu'à 100 millions de dollars pour les partenaires fédéraux qui soutiennent la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

Le tournoi devrait générer plus de 2 milliards de dollars d'activités économiques en Colombie-Britannique, en Ontario et ailleurs au pays.

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SOURCE Patrimoine canadien

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