L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un financement de 17,2 millions de dollars pour la production de contenu audio et vidéo autochtone.

YELLOWKNIFE, NT, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les peuples autochtones sont les gardiens de leurs histoires. Le soutien à la radiodiffusion autochtone dans le Nord est un levier essentiel pour leur donner les moyens de raconter ces histoires, de préserver leurs cultures et leurs identités, et de faire progresser la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un financement pour la production et la diffusion de contenu audiovisuel autochtone totalisant 17,2 millions de dollars sur 2 ans. Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des langues autochtones.

Parmi les récipiendaires, la Native Communications Society des Territoires du Nord-Ouest recevra 872 262 $ sur 2 ans. Cette société préserve, dynamise et promeut les langues, les cultures et le patrimoine des Dénés. Elle met l'accent sur les récits traditionnels et les émissions adaptées à la culture dénée, notamment les actualités, la météo et les activités et rassemblements communautaires. Grâce à sa station de radio, CKLB 101,9 FM, elle diffuse en plusieurs langues dénées, 6 jours par semaine.

Citations

« Les émissions remarquables produites par des maisons de production autochtones, comme la Native Communications Society des Territoires du Nord-Ouest, où nous sommes aujourd'hui, sont un exemple de l'excellence autochtone. Entendre et voir les histoires et les valeurs d'une communauté à l'écran, en ligne ou à la radio est essentiel pour transmettre les cultures d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, nous célébrons leurs succès à rapprocher les communautés, à encourager le dialogue et à promouvoir les langues autochtones dans toute leur vitalité. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les langues et les récits autochtones contribuent grandement à faire des Territoires du Nord-Ouest un endroit unique et dynamique. En soutenant la radiodiffusion autochtone, nous préservons un savoir et une culture essentiels tout en créant de nouveaux débouchés pour les talents de la scène locale. Cet investissement garantit que les récits du Nord continueront d'être racontés par les gens du Nord, dans leurs propres langues, pour les générations à venir. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les fonds accordés dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du ministère du Patrimoine canadien sont un investissement important dans le renforcement de la culture et des communautés autochtones dans tout le Nord. Grâce à ce financement pluriannuel, la Native Communications Society des Territoires du Nord-Ouest aura la stabilité financière nécessaire pour poursuivre ses activités et la sécurité dont elle a besoin pour continuer à diffuser ses émissions dans plus de 33 communautés. Ce soutien joue un rôle essentiel dans la préservation et la promotion des cultures et des langues autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- Rob Ouellette, directeur général, Native Communications Society des Territoires du Nord-Ouest

Bénéficiaires

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (CFWE-FM) Edmonton (Alberta) 641 481 $ sur 2 ans ALKW Media Society (Nuxalk Radio 91.1 FM) Bella Coola (Colombie-Britannique) 380 254 $ sur 2 ans Green Lake Communications Inc. (CHGL Radio) Green Lake (Saskatchewan) 190 620 $ sur 2 ans Île-à-la-Crosse Communication Society Inc. (CILX Michif Radio) Île-à-la-Crosse (Saskatchewan) 428 800 $ sur 2 ans Inuit Broadcasting Corporation Iqaluit (Nunavut) 2 573 846 $ sur 2 ans Inuit TV Network Iqaluit (Nunavut) 1 038 532 $ sur 2 ans Inuvialuit Communications Society Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) 380 820 $ sur 2 ans James Bay Cree Communications Society Mistissini (Québec) 970 974 $ sur 2 ans Minahik Achimowin Inc. (CFNK Radio 89.9 FM) Pinehouse (Saskatchewan) 642 757 $ sur 2 ans Missinipi Broadcasting Corporation (MBC Radio) La Ronge and Prince Albert (Saskatchewan) 618 914 $ sur 2 ans Mistassini Lake Telecommunications Association (CINI-FM) Mistissini (Québec) 180 000 $ sur 2 ans Native Communications Inc. (NCI FM Radio) Winnipeg (Manitoba) 483 649 $ sur 2 ans Native Communications Society des Territoires du Nord-Ouest (CKLB 101.9 FM) Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 872 262 $ sur 2 ans Northern Native Broadcasting (CFNR Radio and Television) Terrace (Colombie-Britannique) 400 000 $ sur 2 ans Northern Native Broadcasting Yukon (CHON-FM) Whitehorse (Yukon) 774 312 $ sur 2 ans Nunavut Independent Television Network (Uvagut TV) Igloolik (Nunavut) 300 000 $ sur un an Okâlakatiget Society (Radio 99.9 FM) Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) 486 058 $ sur 2 ans Sipisishk Communications Inc. (CIPI Radio 96.5 FM) Beauval (Saskatchewan) 200 000 $ sur 2 ans Société de Communication Atikamekw-Montagnais Inc. Wendake (Québec) 767 330 $ sur 2 ans Taqramiut Nipingat Inc. Salluit (Québec) 2 810 312 $ sur 2 ans Tlegohli Got'ine Government Incorporated Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest) 714 014 $ sur 2 ans Tŝilhqot'in National Government (Tŝilhqot'in Radio, 104.5 FM) Williams Lake (Colombie-Britannique) 300 000 $ sur 2 ans Wawatay Communications Society Sioux Lookout (Ontario) 1 067 236 $ sur 2 ans

Les faits en bref

Le Programme des langues autochtones appuie les efforts des peuples autochtones visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues et les cultures autochtones.

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord appuie la production et la distribution de contenu audio et vidéo autochtone. Pour être admissible au financement offert dans le cadre de ce volet, l'organisation ou le groupe doit offrir des communications radiodiffusées au nord de la ligne Hamelin qui suit le 55e parallèle et délimite le Nord canadien.

Liens connexes

Radiodiffusion autochtone dans le Nord - Programme des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]