CHARLOTTETOWN, PE, le 12 août 2021 /CNW/ - Le secteur canadien des produits naturels est encore largement sous-exploité, en dépit des nombreux avantages environnementaux, sanitaires et économiques qu'il offre aux Canadiens, notamment en ce qui a trait au secteur de l'agriculture, au traitement des eaux usées, aux soins vétérinaires et aux produits d'entretien ménager respectueux de l'environnement. Bon nombre d'entreprises qui innovent dans ce domaine travaillent en silo et pourraient profiter des connaissances et de l'expertise d'autres entreprises de leur secteur pour mettre en marché leurs produits et pour un jour atteindre de nouveaux clients au Canada et à l'étranger.

Aujourd'hui, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé à la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAuley, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), Ali Ehsassi, ont annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 20 millions de dollars dans une initiative de 41,8 millions de dollars menée par Produits naturels Canada (anglais) pour soutenir l'innovation actuelle et future dans le secteur, créer des emplois et aider à protéger notre environnement.

Le réseau Produits naturels Canada (PNC) a été établi en 2015 à Charlottetown en tant qu'organisme à but non lucratif, pour soutenir le regroupement des innovateurs et des organisations provenant de divers secteurs. Le réseau PNC stimule l'innovation et la commercialisation des produits pouvant avoir un effet positif sur la santé des humains, des animaux et des végétaux, favorise le transfert des connaissances entre les partenaires, et aide ces derniers à se tailler une place au sein des chaînes de valeur mondiales. Le réseau mettra à profit l'expertise et les partenariats stratégiques de ses membres, ainsi que leur accès accru aux marchés et investira dans la recherche-développement (R-D) et la commercialisation de produits naturels dans les cinq domaines suivants :

L'agriculture, y compris les biopesticides et les technologies de culture intérieure. Cela pourrait inclure, par exemple, les biopesticides à base de microorganismes pour réduire la propagation des ravageurs comme la pyrale de la pomme, qui attaque aussi les poiriers et les pruniers;

La santé animale et la nutrition, y compris les produits et les ingrédients alimentaires naturels pour animaux. Cela pourrait inclure, par exemple, des produits de soins pour animaux qui aident à protéger le bétail contre les bactéries, les virus et les parasites;

Les bioproduits et la durabilité, y compris les bioplastiques et les matériaux compostables. Cela pourrait inclure, par exemple, des produits biodégradables comme les shampoings à base de plantes ou les ustensiles et les assiettes en fibres de chanvre ou de lin;

La santé humaine et la nutrition, y compris les suppléments naturels et les ingrédients comme les agents de conservation alimentaire extraits de champignons;

La gestion de l'eau et des déchets, y compris la surveillance de la qualité de l'eau et l'assainissement des sites contaminés. Cela pourrait inclure, par exemple, les solutions de surveillance des taux de microbes et de traitement des eaux usées.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait favoriser l'extension du réseau à plus de 2 500 organisations, accélérer la croissance de plus de 500 entreprises, donner lieu à des investissements de 28 millions de dollars dans des programmes destinés à accélérer la recherche, le développement et la commercialisation de produits naturels novateurs et de technologies connexes, et susciter de nouveaux investissements de 200 millions de dollars pour l'industrie canadienne des produits naturels.

Ce projet est similaire à d'autres initiatives soutenues par le gouvernement du Canada, dont les Tables de stratégie économique, la Supergrappe des industries des protéines du Canada et la Supergrappe de l'économie océanique du Canada.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir nos brillants innovateurs et à faire en sorte qu'ils aient accès à l'expertise, aux connaissances et aux ressources nécessaires pour se perfectionner et atteindre les marchés désirés partout au pays. Notre soutien aidera Produits naturels Canada à regrouper les entreprises, ainsi que les intervenants du milieu universitaire et de l'industrie, pour qu'ils puissent se tailler une place sur des marchés inexploités, faire croître leur entreprise, créer des emplois et fournir aux Canadiens des produits naturels, durables et sains. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le secteur des produits naturels est très prometteur, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Cet investissement en est un parfait exemple : il va susciter des emplois et stimuler notre économie ici à l'Île-du-Prince-Édouard, tout en protégeant notre environnement naturel qui est au cœur d'un grand nombre de nos industries et de nos communautés. »

- Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé à la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAuley

« Le secteur des produits naturels présente de belles possibilités pour le Canada, étant donné l'abondance de ses ressources agricoles et naturelles, son excellente réputation pour la surveillance réglementaire et sa capacité de recherche reconnue à l'échelle mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à tous les consommateurs canadiens de bénéficier d'un plus grand nombre de biens dérivés des produits naturels. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), Ali Ehsassi

« L'innovation dans le secteur des produits naturels peut se traduire par des retombées socioéconomiques importantes pour la population, les animaux et la planète. Produits naturels Canada est heureux de s'associer au gouvernement du Canada pour soutenir des entreprises et des chercheurs qui mettent au point de telles solutions, ainsi que l'écosystème plus vaste qui facilite la commercialisation de ces innovations. »

- La présidente-directrice générale, Produits naturels Canada, Shelley King

Les faits en bref

L'industrie mondiale des produits naturels représente un marché d'environ un billion de dollars. Or, ce marché est largement inexploité au Canada .

. Le réseau a jusqu'à maintenant réussi à aider plus de 800 entreprises canadiennes. Dans le cadre de la phase pilote de ses programmes de commercialisation, le réseau a aidé 21 entreprises à mettre en marché 25 nouveaux produits naturels. Il a également généré 48 nouveaux emplois, de nouveaux revenus de 12 millions de dollars et de nouveaux investissements de 22,9 millions de dollars.

Produits naturels Canada entend investir 11,2 millions de dollars dans la recherche-développement et contribuer à créer et à maintenir au moins 800 emplois directs.

entend investir 11,2 millions de dollars dans la recherche-développement et contribuer à créer et à maintenir au moins 800 emplois directs. La contribution est faite par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), un programme conçu pour attirer et soutenir des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie. Cet investissement s'inscrit dans le volet 5 du FSI qui vise à soutenir les écosystèmes nationaux d'innovation et les projets pancanadiens dirigés par des réseaux de collaboration à forte incidence, dont l'objectif est de stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada possède un avantage et d'améliorer les liens entre les entreprises et les établissements de recherche et du milieu universitaire.

