Les résidents des communautés rurales auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin d'Internet haute vitesse pour avoir accès aux services, aux soutiens et aux possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher les résidents des communautés rurales et éloignées à Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et de concert avec le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, l'octroi d'un financement de plus de 6,9 millions de dollars pour cinq projets qui permettront de brancher à Internet haute vitesse plus de 3 455 foyers des régions rurales de l'Ontario. Le financement sera attribué comme suit :

371 619 $ pour un projet de la Algonquin Fiber qui bénéficiera à la communauté de Dwight;

683 644 $ pour un projet de la Algonquin Fiber qui bénéficiera aux communautés de Dwight et de Lumina;

267 781 $ pour un projet de Bell Canada Entreprises qui bénéficiera à la communauté d' Athens ;

qui bénéficiera à la communauté d' ; 3 992 993 $ pour un projet de Lakeland Networks qui bénéficiera aux communautés de Severn Bridge , Vernon Shores , Melissa, Port Sydney , Golden Beach , Novar , Allensville , Centurion, Utterson , Bracebridge et Ravenscliffe ;

, , Melissa, , , , , Centurion, , et ; 1 592 854 $ pour un projet de WTC Communications qui bénéficiera à des communautés de la région de Rideau Lakes, dont Portland , The Bush, Morton, Seeley's Bay et Delta.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus robustes, plus compétitives et plus résilientes pour tous au Canada.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour les régions rurales de l'Ontario. L'accès à Internet haute vitesse est un service essentiel, et son importance est encore plus claire en raison de la pandémie. Notre gouvernement sait qu'il est urgent et crucial de brancher les régions rurales et éloignées partout au Canada, y compris en Ontario. »

- Le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin

« La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance de rester connectés les uns aux autres, et un Internet rapide et fiable est essentiel à cette connexion. Grâce aux investissements du gouvernement dans ces projets du Volet de réponse rapide, les Ontariens qui vivent dans les régions rurales et éloignées ont accès à des connexions Internet haute vitesse sur lesquelles ils peuvent compter. »

- Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen

« Cet investissement permettra à plus de 3 455 foyers d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables en Ontario. Il aidera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et à faciliter les contacts entre les gens. Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, le gouvernement du Canada a engagé jusqu'à présent plus de 2,6 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides d'ici 2026. Nous continuerons de faire des investissements de cet ordre dans les communautés rurales et éloignées pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Algonquin Fiber est très heureuse de travailler avec le gouvernement du Canada à la réalisation de ces projets dans le cadre du Volet de réponse rapide. Nous sommes enthousiastes et chanceux d'avoir la possibilité d'étendre rapidement notre réseau et nos offres d'Internet haute vitesse aux résidents et aux entreprises de Dwight et de la région du lac des Baies. »

- Le président d'Algonquin Fiber, Matthew Young

« L'accès aux réseaux large bande haute vitesse est important pour la reprise du Canada après la pandémie de COVID-19 et pour la prospérité sociale et économique future de notre pays. C'est pour cette raison que Bell s'est engagée à accélérer son plan d'investissement en capital, le meilleur de l'industrie, et à connecter encore plus de communautés à travers le pays. Nous sommes fiers d'investir un montant de 1 071 124 $, en plus de nos propres investissements en capital entièrement financés, et de nous associer au gouvernement du Canada pour permettre aux résidents d'Athènes d'avoir accès aux vitesses d'Internet à domicile par fibre optique les plus rapides qui soient. »

- Le premier vice-président, Ingénierie et déploiement de l'accès, Bell Canada, Bruce Furlong

« Nous sommes heureux à Lakeland Networks de travailler en partenariat avec Développement économique rural à l'expansion de notre réseau de fibre optique, et de pouvoir offrir un service haute vitesse à large bande. Sans le financement du Fonds pour la large bande universelle, la densité rurale ne nous aurait pas permis de mettre en place cette technologie à large bande améliorée, cette plateforme de fibre optique évolutive et ces services dans la région. »

- La directrice financière de Lakeland Holding Ltd, Margaret Maw.

« WTC Communications est heureuse de s'associer au gouvernement du Canada et au canton de Rideau Lakes pour offrir la fibre optique à domicile avec des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps à plus de 750 foyers et un service sans fil fixe de 50/10 Mbps à plus de 900 foyers. Ce projet permettra d'étendre le réseau de fibres optiques de WTC à Rideau Lakes et donnera aux résidents les connexions dont ils ont besoin pour travailler, apprendre, socialiser et se divertir. Nous tenons à remercier la ministre et le gouvernement fédéral de leur soutien pour amener une meilleure large bande à nos communautés rurales. Nous tenons également à remercier le maire Hoogenboom et le conseil de Rideau Lakes de leur engagement à améliorer la large bande dans le canton. »

- Le directeur général de WTC Communications, Mike Lynn

Les faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui reçoivent un financement de plus de 6,9 millions de dollars du gouvernement du Canada pour amener l'Internet haute vitesse à plus de 3 455 foyers dans 20 communautés.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

En 2021, 131 projets soutenus par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU) ont été annoncés. Ces projets vont permettre de bancher 75 000 foyers dans des communautés rurales et éloignées au Canada.

Depuis 2015, le financement du gouvernement du Canada a soutenu des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,1 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

Le FLBU est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars du gouvernement du Canada et vise à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

100 % de la population d'ici 2030. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, ainsi que l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada, s'inscrivent aussi dans cette série d'investissements.

