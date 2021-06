Des Ontariens en région rurale bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à demeurer en contact avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de plus de 289 000 $ pour offrir des services Internet haute vitesse à 601 foyers mal desservis dans les collectivités de Crysler et de St-Albert, en Ontario. Bell Canada investit une somme additionnelle de 867 000 $ dans ce projet.

Le FLBU de 2,75 milliards de dollars a été lancé en novembre 2020. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure menés dans des collectivités ontariennes comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements se traduisent par 452 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires; par plus de 938 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et par l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

« L'accès à une connexion Internet fiable est important pour les familles de Glengarry--Prescott--Russell. Pendant la pandémie, la demande de vitesses plus élevées a augmenté car les enfants et les parents apprennent et travaillent à domicile. Depuis 2015, notre gouvernement a investi des millions de dollars dans les services à large bande en milieu rural. L'investissement d'aujourd'hui est une autre preuve que notre gouvernement est sur la bonne voie, non seulement pour brancher ma communauté, mais tous les Canadiens d'ici 2030. »

- Le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin

« L'accès aux réseaux à large bande de haute capacité est essentiel à la relance postpandémique du Canada et à notre prospérité socioéconomique future. Bell s'est engagée à accélérer son plan d'investissement - l'un des meilleurs de l'industrie - au cours des deux prochaines années en vue de brancher encore plus de communautés au pays. Nous sommes fiers d'investir 867 000 $ et de nous associer au gouvernement du Canada afin d'offrir aux résidents de Crysler et de St-Albert des services Internet par fibre optique parmi les plus rapides sur le marché. »

- Le premier vice-président, Ingénierie d'accès et déploiement du réseau, chez Bell Canada, Bruce Furlong

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada.

