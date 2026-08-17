Le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 millions de dollars dans Quality Inn & Suites Val-d'Or

L'établissement hôtelier détenu par une société d'investissement crie obtient une aide financière de 2 565 147 $ de DEC.

VAL-D'OR, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Encourager les communautés autochtones du Québec à développer leur potentiel entrepreneurial contribue à une croissance inclusive des économies régionales et pave la voie à la prospérité.

C'est pourquoi l'honorable Mandy Gull-Masty, députée d'Abitibi-Baie‍-‍James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 2 565 147 $ à Quality Inn & Suites Val‍-‍d'Or. Cet appui de DEC lui permettra de bonifier l'offre en hébergement hôtelier de la région par la rénovation des chambres existantes et l'agrandissement du bâtiment.

Fondé en 2011, l'hôtel Quality Inn & Suites Val‍-‍d'Or est issu d'un partenariat entre l'homme d'affaires Fernand Trahan et la Compagnie des entreprises cries (CREECO), une société d'investissement créée en 1982 par le Gouvernement de la Nation Crie. La société détient et gère entièrement l'établissement depuis décembre 2020. Avec ses 82 chambres et suites, l'hôtel s'est imposé comme une référence en matière d'hébergement en Abitibi-Témiscamingue, tant dans la région qu'au sein de la chaîne Choice Hotels. Afin de répondre à la demande croissante en hébergement hôtelier, l'entreprise ajoutera, grâce à l'aide financière de DEC, 42 unités d'hébergement à son offre et procédera à la rénovation des chambres actuelles.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. Il travaille notamment en étroite collaboration avec différents groupes de la population pour que ceux-ci puissent bénéficier de possibilités égales et participer pleinement à la prospérité économique du pays. Le gouvernement du Canada s'engage à favoriser une croissance durable et inclusive pour tous.

Citations

« Des partenariats solides et la pleine participation des communautés autochtones sont essentiels pour bâtir une prospérité économique durable. L'entrepreneuriat autochtone est un moteur économique puissant, et cet investissement dans le Quality Inn & Suites Val‍-‍d'Or renforcera le secteur de l'hébergement et du tourisme de la région - un levier essentiel de la croissance locale - tout en générant des retombées économiques importantes et durables pour l'ensemble de la collectivité. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Repenser la façon dont nous appuyons le développement économique afin qu'il devienne plus inclusif et durable est essentiel pour la croissance des entreprises québécoises. La perspective autochtone constitue une importante source d'inspiration pour trouver de nouvelles voies à une prospérité pour tous. Soutenir l'entrepreneuriat autochtone, comme ici, au Quality Inn & Suites Val‍-‍d'Or, est une priorité de notre gouvernement. En créant de bons emplois et en participant à la diversification de l'économie régionale, les entrepreneurs des Premières Nations font rayonner leur savoir‑faire partout au pays et à l'extérieur du Canada. »

L'honorable Mandy Gull-Masty, députée d'Abitibi-Baie‍-‍James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes fiers de réaliser cet investissement majeur pour la communauté de Val‍-‍d'Or. L'ajout de nouvelles unités permettra d'offrir aux voyageurs des suites équipées de cuisines complètes et des installations de grande qualité. L'apport de Développement économique Canada pour les régions du Québec à ce projet nous permet d'améliorer notre compétitivité. »

Derrick Neeposh, président de Quality Inn & Suites Val‍-‍d'Or

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]