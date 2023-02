GATINEAU, QC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Les espèces animales du pays contribuent au bien-être des Canadiens et au maintien d'écosystèmes en santé. Les maladies de la faune peuvent affecter l'équilibre des populations animales au pays et entraîner des répercussions sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, et la prospérité agricole et économique du pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé de la faune afin d'assurer le maintien d'interactions saines entre les animaux sauvages et domestiques et la population canadienne.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit 2,1 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets visant à mieux comprendre et gérer les enjeux liés aux maladies de la faune. Les projets sont menés par le bureau national du Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF) basé à l'Université de la Saskatchewan.

Les projets comprennent l'élaboration de nouveaux outils visant à suivre l'évolution de la santé de la faune et les risques liés aux maladies infectieuses émergentes. Des travaux d'identification et de prédiction des impacts des changements climatiques sur la santé de la faune sont également prévus et comprendront des pistes d'intervention. Des programmes d'information et de sensibilisation seront également offerts aux organisations non gouvernementales, aux groupes autochtones, aux provinces et territoires et aux citoyens pour les inciter à participer à la surveillance de la santé de la faune.

Une contribution a également été octroyée pour répondre aux besoins urgents en matière de coordination et de gestion des données en lien avec l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) au Canada. Elle visera à consolider les communications et la gestion du réseau qui regroupe de nombreux partenaires.

Un projet dédié à la santé des chauves-souris est également financé. Il comprend notamment la coordination efficace des programmes de surveillance du syndrome du museau blanc et des zoonoses émergentes, et l'identification de l'habitat essentiel potentiel de trois espèces en voie de disparition, soit la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l'Est.

« Les changements climatiques et la détérioration de nos écosystèmes ont des conséquences sur l'émergence et la propagation des maladies de la faune. Les dernières années nous ont démontré que ces maladies peuvent avoir de graves répercussions sur notre santé et notre économie. Il est nécessaire de poursuivre et d'intensifier nos activités de surveillance et de gestion des maladies de la faune. Notre gouvernement s'est engagé à protéger 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030, et il continuera de travailler avec ses nombreux partenaires pour assurer un environnement sain et durable à la fois pour les animaux sauvages et la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'investissement du gouvernement du Canada dans la surveillance des maladies de la faune est essentiel pour protéger la santé des espèces sauvages de notre pays, et celle des Canadiens et de leurs animaux domestiques, les deux étant étroitement liées. Nous sommes reconnaissants de ce soutien accordé à notre travail de collaboration sur la santé de la faune, dont l'importance ne cesse de croître dans le contexte des changements climatiques, de la perte d'habitat et de notre monde de plus en plus interdépendant. »

- Damien Joly, directeur général, Réseau canadien pour la santé de la faune

« La surveillance des maladies émergentes pour mieux comprendre leur répartition chez les populations d'espèces sauvages ainsi que l'élaboration de stratégies pour les gérer sont des activités essentielles qui sont réalisées par le Réseau canadien pour la santé de la faune, dans l'intérêt de la population canadienne, en collaboration avec des partenaires universitaires et gouvernementaux. L'Université de la Saskatchewan et le Collège de médecine vétérinaire de l'Ouest sont ravis de s'attaquer à ces défis avec le Réseau canadien pour la santé de la faune. Nous nous réjouissons de cet investissement important dans la surveillance des maladies des espèces sauvages, qui s'inscrit dans l'engagement de notre université envers l'élaboration de solutions axées sur l'approche Une seule santé aux enjeux qui affectent la santé des animaux, des humains et des écosystèmes. »

- Dre Gillian Muir, doyenne, Collège de médecine vétérinaire de l'Ouest, Université de la Saskatchewan

Le RCSF fournit une perspective pancanadienne de la santé de la faune tout en contribuant à l'identification et à l'évaluation des problématiques émergentes à l'échelle locale.

Le RCSF réunit des chercheurs et diagnosticiens en santé de la faune de renommée internationale, des experts en santé de la population et des enseignants chevronnés. Il collabore avec des partenaires pour veiller à ce que ces connaissances soient appliquées en temps opportun.

Fondé il y a plus de 30 ans, le RCSF est le fruit d'une collaboration entre le Collège de médecine vétérinaire de l'Ouest, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary , la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, le Collège vétérinaire de l' Ontario , le Collège vétérinaire de l'Atlantique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique.

Les virus à l'origine de la COVID-19, de l'influenza aviaire et de la maladie débilitante chronique sont des exemples de maladies infectieuses d'origine animale.

L'émergence grandissante des maladies de la faune est notamment causée par la mondialisation, les changements climatiques et la perte d'habitat.

