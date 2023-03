MEADOW LAKE, SK, le 17 mars 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les Canadiens doivent tous avoir accès à des services Internet haute vitesse et cellulaires fiables et abordables, peu importe où ils vivent. Le gouvernement du Canada agit aujourd'hui pour que des régions non desservies et moins bien desservies de la Saskatchewan puissent obtenir des services Internet haute vitesse et de connectivité mobile.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé un financement pouvant aller jusqu'à 37 millions de dollars pour des projets qui permettront à des communautés de la Saskatchewan d'avoir accès à Internet haute vitesse et à des services de connectivité mobile. Grâce à ce financement, plus de 5 000 foyers du district administratif du Nord de la Saskatchewan et des régions économiques de Prince Albert, de Saskatoon-Biggar, de Regina-Moose Mountain et de Yorkton-Melville auront un meilleur accès à un service Internet haute vitesse. Il faut noter que 2 700 de ces foyers sont situés dans des communautés autochtones. De plus, la connectivité mobile sera améliorée sur jusqu'à 500 kilomètres de routes.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030.

Citations

« Nous le savons tous, les services Internet et la téléphonie mobile ne sont plus un luxe, ce sont des services essentiels. C'est pour cette raison que notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % de la population canadienne à Internet haute vitesse d'ici 2026, et c'est aussi pour cette raison que nous continuerons d'améliorer la connectivité mobile partout au pays. Le financement annoncé aujourd'hui à Meadow Lake représente un pas important vers la pleine connectivité en Saskatchewan. Le financement attribué permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 5 000 foyers moins bien desservis dans des communautés de la province. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Le Fonds pour la large bande universelle représente un investissement de 3,225 milliards de dollars du gouvernement du Canada . Le Fonds a été établi pour que 98 % des Canadiens puissent être branchés à Internet haute vitesse d'ici 2026, et que toute la population puisse être branchée d'ici 2030.

. Le Fonds a été établi pour que 98 % des Canadiens puissent être branchés à Internet haute vitesse d'ici que toute la population puisse être branchée d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers canadiens ont déjà accès à Internet haute vitesse ou sont en voie d'être branchés dans le cadre de projets en cours, alors que leur proportion était de seulement 79 % en 2014.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 50 millions de dollars dans des projets de connectivité en Saskatchewan .

