Le financement sera accordé en priorité aux projets de minéraux critiques ayant des applications en matière de fabrication, de transformation et de recyclage

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est pertinemment conscient que les minéraux critiques sont des éléments essentiels à la transition vers une économie carboneutre. Compte tenu de la croissance accélérée des technologies propres, notamment dans le secteur de la fabrication des batteries et des véhicules électriques, ainsi que de l'abondance des minéraux critiques, de l'approvisionnement en énergie propre et des entreprises innovantes dont il dispose, le Canada est bien placé pour tirer avantage de cette occasion générationnelle. Notre secteur minier fort et durable ajouté à notre main-d'œuvre compétente font en sorte que le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir un fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et les technologies utilisant ces derniers.

Pour atteindre cet objectif, le budget de 2022 prévoyait une aide ciblée de 1,5 milliard de dollars, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, afin de favoriser les investissements dans des projets liés aux minéraux critiques. Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont publié les critères d'admissibilité du Fonds relatifs aux subventions de projet.

Pour être admissibles, les projets doivent porter sur la transformation ou le recyclage des minéraux critiques, ou encore la fabrication de produits qui en contiennent. De plus, les projets miniers qui présentent des avantages exceptionnels sur le plan de l'innovation et qui offrent des possibilités d'intégration verticale relativement au développement des chaînes de valeur nationales seront également pris en considération. Ces projets seront assujettis à des critères précis et devront porter sur au moins l'un des 31 minéraux désignés comme « critiques » par le Canada. En outre, la priorité sera accordée aux projets qui portent sur les six minéraux les plus importants, c'est-à-dire, le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et des éléments des terres rares. Les projets liés aux minéraux critiques qui seront sélectionnés aux fins de financement devront contribuer à faire de notre économie une économie plus verte et plus concurrentielle, cadrant avec les secteurs suivants: les technologies propres, y compris les sources d'énergie renouvelable, les technologies de l'information et des communications, et les intrants pour la fabrication de pointe. La priorité sera accordée aux projets à un stade avancé ayant démontré une préparation financière et technique importante.

La mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques est coordonnée par le Centre d'excellence sur les minéraux critiques de Ressources naturelles Canada, en collaboration avec certains ministères et organismes fédéraux, des partenaires provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones et des parties prenantes de l'industrie et autres. Les investissements réalisés à ce jour par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation comprennent une contribution de 27 millions de dollars à E3 Lithium Ltd. à Calgary, en Alberta, pour l'extraction directe du lithium des saumures, et aussi une contribution de 222 millions de dollars à Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy, au Québec, pour la production d'une gamme de minéraux critiques, dont le titane et le scandium, et également pour décarboniser les opérations grâce à une technologie novatrice de fusion visant à produire de l'aluminium à zéro émission de carbone.

Ces investissements contribueront à l'expansion des chaînes de valeur et faciliteront la transition vers une économie verte, tout en ouvrant la voie à la transformation numérique. En se dotant d'un écosystème vigoureux de valorisation des minéraux critiques, le Canada pourra tirer le maximum des occasions économiques à valeur ajoutée, allant de l'extraction au recyclage des minéraux, tout en créant de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens, partout au pays.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir un acteur de premier plan dans la transformation et le recyclage des minéraux critiques, et dans la fabrication de produits qui en contiennent. Notre pays compte déjà un nombre croissant de grands projets novateurs en développement qui, collectivement, nous permettront de consolider l'écosystème national des minéraux critiques. Grâce à des investissements stratégiques, notre gouvernement veille à ce que le Canada soit un chef de file de cette industrie en croissance rapide à l'échelle mondiale, ce qui créera des emplois bien rémunérés partout au pays, particulièrement dans les communautés rurales, éloignées et les communautés autochtones. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les minéraux critiques offrent des occasions économiques générationnelles à de nombreux égards pour le Canada : exploration, extraction, transformation, recyclage et fabrication de pointe. Les investissements faits à tous les chaînons de la chaîne de valeur offrent des occasions de croissance économique et de création d'emplois durables de qualité, et ils favorisent le recours aux technologies propres nécessaires à l'atteinte de notre objectif de carboneutralité. Grâce au Fonds stratégique pour l'innovation, le Canada fait des investissements intelligents et ciblés dans les projets les plus prometteurs afin de devenir un fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et les technologies que ces minéraux rendent possibles. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

Faits en bref

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour favoriser l'exploitation des ressources de minéraux critiques et les chaînes de valeur au pays. Cette stratégie appuiera les efforts visant à faire du Canada un chef de file mondial dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques, de la mine à l'usine.

Le budget de 2023 prévoit un financement de 500 millions de dollars sur 10 ans au titre du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) en vue d'appuyer la conception et la mise en œuvre de technologies propres. Le FSI allouera également jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses ressources actuelles à des projets portant sur les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

Liens connexes

Restez branchés

