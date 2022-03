L'investissement contribuera à bâtir un avenir plus sain et à maintenir des emplois de qualité pour la classe moyenne

Le Canada se classe parmi les leaders pour ce qui est de la production d'énergie nucléaire et de la sûreté nucléaire. Il possède l'un des marchés intérieurs les plus prometteurs au monde pour la mise au point sécuritaire et responsable de la technologie de petit réacteur modulaire (PRM). Ce type de réacteur pourrait produire des retombées économiques importantes au pays et ainsi soutenir les efforts du Canada visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 27,2 millions de dollars pour appuyer le projet de Westinghouse Electric Canada Inc. (anglais) d'une valeur de 57 millions de dollars. L'entreprise espère que cet appui lui permettra d'obtenir une licence du Canada pour l'exploitation du microréacteur eVinci, un PRM de prochaine génération. Cette technologie pourrait représenter une source d'énergie à faible teneur en carbone à la fois plus facilement accessible et transportable.

L'investissement du gouvernement du Canada dans ce projet vise à stimuler l'innovation afin d'aider les collectivités qui dépendent du très polluant carburant diesel à se tourner vers une source d'énergie plus propre, et à créer et à maintenir plus de 200 emplois à temps plein bien rémunérés dans le secteur énergétique canadien.

Le projet de Westinghouse Electric Canada correspond aux objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement puisqu'il contribue à l'établissement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et qu'il fait progresser la recherche à l'égard d'une nouvelle technologie de base qui sera une pierre d'assise de la croissance économique et de l'innovation dans l'avenir. Il appuie le Plan d'action des PRM du Canada, qui propose une vision à long terme pour la mise au point et en œuvre de cette technologie au Canada et ailleurs dans le monde.

« Notre gouvernement s'est rapidement employé à entreprendre une relance économique verte, et il jette ainsi les bases d'un avenir meilleur et plus prospère, sans incidence sur le climat. La technologie innovatrice de Westinghouse contribuera à produire de l'énergie plus propre au Canada, particulièrement dans les collectivités des régions éloignées. Cet investissement jouera un rôle primordial dans la lutte aux changements climatiques, consolidant le leadership du Canada en matière de PRM à l'échelle internationale et protégeant des emplois dans le secteur énergétique de l'Ontario. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada doit rapidement mettre au point et en œuvre des technologies énergétiques à faibles émissions de carbone afin d'atteindre ses objectifs sur les plans de l'environnement et de l'économie. Les petits réacteurs modulaires permettent la production d'énergie sans émissions pour les collectivités, tout en favorisant les investissements dans les entreprises canadiennes et en créant des emplois pour les travailleurs d'ici. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« L'annonce d'aujourd'hui qui touche Westinghouse Electric Canada est une très bonne nouvelle pour Burlington, mais aussi pour notre environnement et notre économie. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des solutions novatrices sans incidence sur le climat comme les PRM en vue d'établir une économie durable qui profitera à tous. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington, l'honorable Karina Gould

« Le Fonds stratégique pour l'innovation d'ISDE a été conçu pour susciter et stimuler l'innovation grâce à un financement fédéral octroyé à des projets d'envergure visant à améliorer le rendement du Canada en matière d'innovation, et à procurer des retombées économiques et environnementales à tous les Canadiens. La technologie de petit réacteur modulaire de Westinghouse pourrait donner lieu à la production d'une source transportable d'énergie propre pour les communautés rurales et éloignées qui dépendent actuellement du diesel. Le Canada est un chef de file mondial dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la production d'énergie nucléaire, une source d'énergie propre sans émissions. Notre gouvernement est déterminé à soutenir des innovateurs comme Westinghouse dans leurs efforts de découverte et de mise en œuvre de solutions de prochaine génération en réponse aux défis mondiaux, tels les changements climatiques, pour assurer la réalisation de l'objectif de carboneutralité du Canada d'ici 2050. »

- La députée d'Oakville-Nord-Burlington, Pam Damoff

« Westinghouse est fière de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada pour 2050 au moyen de son microréacteur eVinci. Sa technologie novatrice de batteries permettra de fournir de l'énergie sécuritaire, sans carbone et transportable aux industries et aux collectivités de tout le pays. Grâce à l'investissement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, nous serons en mesure de soutenir la réalisation du Plan d'action des PRM du Canada, tout en créant des emplois permanents et en tirant profit de la chaîne d'approvisionnement et des universités de classe mondiale du Canada. »

- Le président de Westinghouse Electric Canada Inc., Eddie Saab

Le siège social de Westinghouse Electric Canada se trouve à Toronto .

. Le groupe Westinghouse est un chef de file mondial du développement technologique de réacteurs nucléaires depuis les années 1950, et sa technologie constitue la base de la moitié des réacteurs exploités à l'échelle mondiale.

Des PRM sont en cours de conception pour toute une gamme d'applications. Ces réacteurs sans émissions pourraient remplacer les sources d'énergie traditionnelles comme le charbon et les autres combustibles fossiles, et se substituer au diesel dans les régions éloignées.

La technologie des PRM pourrait aussi ouvrir de nouvelles avenues à l'énergie nucléaire, notamment pour l'extraction de ressources naturelles; remplacer les combustibles fossiles dans le secteur industriel lourd; et accroître la compétitivité de certains des secteurs industriels les plus importants au pays.

Cette contribution est accordée par l'entremise de l'Initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie. Plus précisément, cette initiative soutient les objectifs de carboneutralité du Canada, soit de transformer l'économie en faveur d'une croissance propre et à long terme, et d'établir une économie carboneutre d'ici 2050.

L'investissement d'aujourd'hui réalisé au moyen du Fonds stratégique pour l'innovation est le troisième effectué dans les technologies de PRM, le gouvernement soutenant également les projets de Terrestrial Energy et de Moltex Energy Canada Inc. La valeur de ces trois projets totalise plus de 220 millions de dollars.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, un grand nombre de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, l'Outil de recherche d'aide aux entreprises permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

