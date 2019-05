Le gouvernement du Canada investit dans une organisation de femmes à Newmarket

Le Women's Support Network de la région de York recevra des fonds pour pouvoir continuer à offrir des appuis essentiels aux femmes et à leur famille

NEWMARKET, ON, le 27 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes offrent des services vitaux pour aider les femmes et les filles à trouver une sécurité financière, à mener une existence dépourvue de violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, depuis longtemps, ces organismes sont chroniquement sous-financés, sous-estimés et ébranlés. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont un élément vital du mouvement féministe, et que le meilleur moyen de faire avancer l'égalité entre les sexes est de maintenir et renforcer la capacité de ces organismes à poursuivre leur mission.

Ainsi, aujourd'hui, Kyle Peterson, député de Newmarket-Aurora, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investirait 230 680 $ dans le Women's Support Network de la région de York, pour qu'il continue à éradiquer la violence sexuelle et à promouvoir l'égalité entre les sexes. Pour ce faire, le réseau assurera sa viabilité financière et améliorera sa gouvernance en l'examinant sous l'angle de l'équité, à l'aide d'une méthode appelée l'« analyse comparative entre les sexes plus ». Ceci lui permettra d'offrir aux survivantes des outils et un soutien plus efficaces, répondant davantage à la situation unique de chaque femme.

Le Women's Support Network de la région de York est l'un des 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes d'un bout à l'autre du Canada qui reçoit des fonds de la part du gouvernement du Canada en vertu du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement provient du budget 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes partout au Canada.



« En faisant cet investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent depuis longtemps à surmonter des obstacles et nous leur exprimons notre gratitude de travailler dans ce sens depuis des décennies, malgré un budget restreint. Partout au Canada, le mouvement des femmes demandait en vain une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de ses travaux. Je suis donc fière que, grâce à ce financement stable et flexible, nous aidions des organismes comme le Women's Support Network de la région de York à croître et à perdurer. Nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les sexes. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats remarquables, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables pour l'ensemble de la population. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je suis fier que le gouvernement investisse considérablement dans les services cruciaux offerts à notre collectivité et à la région par le Women's Support Network de la région de York. Ce réseau aide les femmes et les filles à trouver une sécurité financière, à vivre une existence dépourvue de violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Depuis trop longtemps, les organismes de femmes sont chroniquement sous-financés, sous-estimés et ébranlés. Partout au pays, les groupes de femmes ont demandé une source de financement accessible, prévisible et fiable pour garantir la viabilité de leur travail. Notre gouvernement les a entendus. »

Kyle Peterson

Député de Newmarket-Aurora

« Notre collectivité a enregistré une croissance rapide depuis que nous avons ouvert nos portes, il y a 27 ans. Nous devons améliorer et élargir les services que nous offrons. Pour ce faire, nous devons modifier nos stratégies internes. Nous remercions le gouvernement fédéral de cet engagement financier. Nous pourrons ainsi revitaliser et moderniser notre organisme pour le fortifier et offrir à la région de York des services encore plus efficaces pour aider les femmes et les personnes survivant à la violence sexuelle. »

Jacqueline Benn-John, doctorante, Ph. D. Candidate, M.Ed., OACCPP, directrice générale

Women's Support Network of York Region

Faits en bref

Dans le budget 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, le budget 2019 propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. D'ici 2023‑2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, recevra donc un financement total de 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones offrant des services aux femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent les progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité au pays.

Le Canada sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité des genres qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 7 000 personnes -- dirigeantes et dirigeants, influenceuses et influenceurs, défenseures et défenseurs des droits, universitaires, militantes et militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre aux nouveaux enjeux au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

Cet appel de propositions visait à financer des projets susceptibles de renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement féministe viable au Canada, et ce, dans l'objectif de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de collaborer pour l'égalité. Ces fonds proviennent du budget 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement féministe d'un bout à l'autre du Canada.

Le projet de Newmarket

L'annonce faite aujourd'hui à Newmarket, en Ontario, concernait un organisme qui recevra une aide financière en vertu du Fonds de renforcement des capacités :

Women's Support Network (WSN) de la région de York

Titre du projet : Increasing Our Capacity to Engage with Survivors in York Region [Renforcer nos capacités pour offrir des services aux personnes survivantes de la région de York]

Montant du financement : 230 680 $

Le WSN continuera à éradiquer la violence sexuelle et à promouvoir l'égalité entre les sexes. Pour ce faire, le réseau assurera sa viabilité financière et améliorera sa gouvernance en l'examinant sous l'angle de l'équité, à l'aide d'une méthode appelée l'analyse comparative entre les sexes plus. Ceci lui permettra d'offrir aux survivantes des outils et un soutien plus efficaces, répondant davantage à la situation unique de chaque femme.

Établi en 1992, le WSN est le seul centre d'aide d'urgence pour les victimes d'agression sexuelle de la région de York. Il offre des services gratuits et confidentiels et adhère à un cadre fondamentalement féministe, antiraciste et anti-oppressif. Il respecte et honore le cheminement de chaque personne vers la guérison et offre des outils et un soutien adaptés à tous les aspects de la violence sexuelle.

