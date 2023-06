L'investissement de 49 millions de dollars dans Ross Video appuiera la mise au point de produits infonuagiques pour la réalisation d'événements ainsi que le maintien de près de 2 000 emplois

OTTAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le secteur des technologies de l'information et des communications est une industrie essentielle au Canada et une source émergente de croissance. En 2021, ce secteur représentait une tranche de 104,5 milliards de dollars, ou 5,3 %, du produit intérieur brut (PIB). En conséquence, le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les industries les plus innovantes de ce secteur pour les aider à devenir des chefs de file mondiaux et à créer des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 49 millions de dollars dans Ross Video Limited. Cet investissement vise à soutenir un projet de 236 millions de dollars de Ross Video visant à créer une plateforme infonuagique hybride de réalisation d'événements et un ensemble d'outils pour transformer la réalisation d'événements en direct. Ce projet permettra de mettre au point des solutions plus rentables et polyvalentes qui amélioreront la capacité de créer des produits médiatiques diffusés en direct comme des actualités, des événements sportifs, des concerts, des activités culturelles ou organisationnelles, des congrès ou des annonces gouvernementales. L'investissement est effectué par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Canada visant à soutenir les entreprises riches en propriété intellectuelle. Le gouvernement du Canada tient à ce que les Canadiens puissent profiter de leurs innovations, et c'est pourquoi il continue de financer ces entreprises.

Le projet de Ross Video approfondira l'expertise canadienne en réalisation d'événements en direct, en fabrication, en conception de matériel et en propriété intellectuelle dans l'industrie des médias et du divertissement. Ross Video offre déjà la plus vaste gamme de produits de réalisation en direct au monde, y compris des logiciels et du matériel informatique adaptés au mode virtuel.

Ross Video continuera de fabriquer son matériel à l'interne, augmentera sa main-d'œuvre canadienne et deviendra un chef de file de l'exportation de produits et de services pour le secteur des médias et du divertissement à l'échelle mondiale. Cet investissement permettra de maintenir plus de 1 900 emplois à temps plein et d'offrir 1 700 stages pour étudiants dans plusieurs régions du Canada. De plus, l'entreprise collaborera avec des collectivités autochtones en vue d'offrir de la formation, des occasions d'emploi et du soutien pour qu'elles puissent obtenir la technologie nécessaire à la réalisation et à la diffusion en direct de leurs propres événements.

« En ayant recours à des processus avant-gardistes et en formant des partenariats axés sur l'innovation, le secteur canadien des technologies de l'information et des communications fait tout le nécessaire pour prospérer. Ce financement appuie un projet qui suscitera d'importantes possibilités pour les Canadiens de contribuer à ce secteur en croissance rapide, et permettra de maintenir près de 2 000 emplois hautement qualifiés et bien rémunérés. Grâce à des entreprises comme Ross Video, nous repoussons les limites dans ce secteur important. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Depuis sa fondation en 1974, Ross Video, une entreprise Canadienne détenue par une famille et ses employés, occupe une place importante au sein de la communauté des affaires d'Ottawa. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada aidera Ross Video à atteindre de nouveaux sommets à titre d'entreprise technologique de calibre mondial, tout en créant des milliers d'excellents emplois au Canada, dont un grand nombre dans la région d'Ottawa. Nous sommes impatients de voir les solutions de production multimédia en direct de pointe que Ross Video produira pour le marché mondial. »

- La présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier

« La formidable croissance de Ross Video et sa réussite sur le marché mondial sont d'excellents exemples de ce qui est possible quand une entreprise technologique et le gouvernement du Canada prennent les bonnes décisions. J'ai hâte de tirer parti de cet investissement non seulement pour offrir de superbes nouveaux produits qui raviront nos clients, mais aussi pour créer des emplois gratifiants dans les communautés locales. »

- Le président-directeur général de Ross Video, David Ross

Ross Video est un leader mondial en réalisation de vidéos et offre des technologies et des services à de grandes sociétés de diffusion aux quatre coins du monde, ce qui fait du Canada un pôle de l'industrie en sciences, en technologie et en entrepreneuriat.

un pôle de l'industrie en sciences, en technologie et en entrepreneuriat. Le secteur canadien des technologies de l'information et des communications compte plus de 45 000 entreprises, dont la vaste majorité (plus de 40 000) dans les industries des services informatiques et des logiciels.

Le gouvernement du Canada attribue, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, du financement à des entreprises qui détiennent beaucoup de propriété intellectuelle pour que les plus stratégiques et prometteuses d'entre elles s'ancrent au pays et y améliorent la reprise à court terme et la croissance à long terme.

attribue, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, du financement à des entreprises qui détiennent beaucoup de propriété intellectuelle pour que les plus stratégiques et prometteuses d'entre elles s'ancrent au pays et y améliorent la reprise à court terme et la croissance à long terme. Le budget de 2023 propose de nouvelles mesures pour favoriser l'innovation commerciale, essentielle à la croissance économique à long terme, et réitère les engagements du gouvernement envers la propriété intellectuelle.

