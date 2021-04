LONDON, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Les Canadiens veulent de l'air pur et de l'eau propre pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsque les entreprises polluent notre milieu naturel, elles doivent payer des amendes, et le gouvernement du Canada s'assure que le bien environnemental succède à tout dommage à l'environnement en veillant à ce que ces amendes soient investies dans des projets bénéfiques pour l'environnement.

Aujourd'hui, Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investit dans Parlons sciences, en y versant la somme 5,9 millions de dollars qui provient d'amendes pour préjudice à l'environnement. Grâce à ce financement, Parlons sciences permettra à plus de 600 000 jeunes de partout au Canada de participer à des activités scientifiques qui les sensibiliseront et leur donneront des moyens d'agir à l'égard du climat dans le cadre d'événements régionaux, de projets de mobilisation, d'activités pratiques et d'une série de ressources numériques, notamment des renseignements sur les carrières.

Le Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada est la source de financement pour ce projet, et ce, par le truchement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, constitué à partir de l'amende la plus importante pour une infraction environnementale de l'histoire du pays, soit l'amende historique de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au Canada.

Ce projet permettra d'accroître les connaissances en climatologie et encouragera les enfants et les jeunes Canadiens à s'engager à prendre des mesures. En collaboration avec la Société royale du Canada, y compris des membres du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science, Parlons sciences mobilisera divers experts dans l'élaboration d'événements pour les jeunes, la formation de bénévoles et d'éducateurs et dans le développement de projets et de ressources.

Le partenariat entre Parlons sciences et la Société royale du Canada est unique, conjuguant éducation et excellence en recherche scientifique. Parlons sciences et la Société royale du Canada partagent un engagement d'action locale et communautaire. L'ensemble des activités et des événements de ce projet sont pertinents à l'échelle locale et seront ouverts aux enfants et aux jeunes d'un océan à l'autre, sans égard à l'emplacement, à l'âge, aux antécédents culturels et à la langue officielle.

Avec cet investissement du gouvernement du Canada, Parlons sciences et la Société royale du Canada offriront aux jeunes de réelles possibilités de prendre des décisions éclairées et de développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le futur.

Citations

« Nous sommes ravis de soutenir un autre projet novateur de Parlons sciences qui vise à éduquer les jeunes et à leur donner les moyens d'agir. Je sais que les jeunes de London et de partout au pays sont intéressés et mobilisés, et ce nouveau projet axé sur les questions climatiques leur permettra d'en apprendre davantage sur la climatologie et les encouragera à prendre des mesures pour réduire les impacts environnementaux découlant de leurs comportements et de ceux de leur famille. »

- Kate Young, députée de London-Ouest

« En mobilisant des experts en sciences, en génie et en sciences humaines et sociales, nous nous assurerons que les jeunes Canadiens sont inspirés et outillés pour examiner les impacts que le climat a sur leur vie actuelle et future. Cette approche peut donner aux enfants et aux jeunes la capacité d'évaluer et d'atténuer les risques et de contribuer par leurs propres comportements et actions. »

- Bonnie Schmidt (Ph. D.), présidente et fondatrice de Parlons sciences

« Le partenariat avec Parlons sciences est vraiment parfait pour la Société royale du Canada. Il s'agit d'une merveilleuse occasion pour la communauté de la Société royale du Canada de créer un lien avec les jeunes partout au Canada, et de partager des connaissances et de l'expertise entre les disciplines et entre les générations afin que tous ensemble, nous puissions travailler à bâtir un meilleur pays et un meilleur avenir en misant sur l'éducation et l'action. »

- Jeremy McNeil (Ph. D.), président de la Société royale du Canada

Faits en bref

Le financement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat de 206 millions de dollars provient du Fonds pour dommages à l'environnement et du Fonds d'action pour le climat.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat compte quatre volets : action communautaire pour le climat; avancement de la science et de la technologie dans le domaine du climat; soutien aux établissements universitaires et aux groupes de réflexion; et action climatique par les jeunes, volet par lequel ce projet est financé.

Parlons sciences est un organisme de bienfaisance national qui travaille à inspirer et à outiller les enfants et les jeunes de tous âges au Canada pour qu'ils développent les compétences dont ils ont besoin pour participer et contribuer dans un monde en constante évolution.

pour qu'ils développent les compétences dont ils ont besoin pour participer et contribuer dans un monde en constante évolution. Fondée en 1882, la Société royale du Canada compte dans ses rangs des chefs de file provenant des académies des arts, des sciences humaines et sociales et des sciences, ainsi que des chefs de file émergents du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Sarah Hogeveen, Gestionnaire, Communications, Let's Talk Science, 519-933-4490, [email protected]; Devin Munro, Bureau de Kate Young, députée, 226-688-5191, [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca