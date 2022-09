WINKLER, MB, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 7,9 millions pour la rénovation du Centennial Arena à Winkler, au Manitoba.

« Notre gouvernement appuie les projets d'infrastructure qui rendent nos collectivités plus fortes et plus résilientes. Grâce à ce financement, les résidents de Winkler auront accès à une installation sportive et récréative moderne et accessible dont ils pourront profiter pendant longtemps », a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Ce projet tombe à point avec l'achèvement récent de la rénovation du centre d'exposition Meridian. Il permet à la ville de Winkler de développer davantage ses lieux communautaires à long terme en utilisant les investissements existants qui ont débuté il y a plus de 56 ans et en modernisant ces installations pour respecter les normes d'aujourd'hui. La Centennial Arena accueille actuellement les Flyers de Winkler de la MJHL, en plus d'autres équipes locales, et apportera une amélioration indispensable à leurs installations. Ce projet met la touche finale à une infrastructure multisports et polyvalente qui nous sera utile pour les générations à venir. Il s'agit véritablement d'un projet dont va bénéficier notre communauté », a déclaré Martin Harder, maire de la Ville de Winkler.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de rénover la Centennial Arena de Winkler afin d'offrir aux visiteurs une installation sportive et récréative régionale entièrement accessible et fonctionnelle. L'aréna fera l'objet de nombreuses améliorations durables, notamment la connexion à un système consolidé pour patinoires jumelées, l'installation de toilettes et de halls d'entrée inclusifs, de vestiaires modernes inclusifs, de nouveaux services alimentaires, d'espaces polyvalents, de bandes de hockey sur luge et de bancs.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 7 962 240 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit 7 962 240 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs intéresse sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets liés à de nouveaux bâtiments communautaires, et dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus est prévu plus tard en 2022, mais le moment n'a pas encore été fixé. Les renseignements relatifs à ce deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

Les candidats présentant des projets de rénovation de petite et moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible est compris entre 100 000 et 2 999 999 dollars , sont acceptés et financés sur la base d'une admission continue.

2 999 , sont acceptés et financés sur la base d'une admission continue. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissement visant à soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kelly Ouimet, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-552-3420, [email protected]; Jody Penner, Directrice municipal, Ville de Winkler, 204-325-9524, poste 1108, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]