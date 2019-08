Le gouvernement du Canada investit dans un organisme de femmes en Gaspésie

CHANDLER, QC, le 5 août 2019 /CNW/ - Les organisations de femmes fournissent des services vitaux à nos collectivités en soutenant les femmes et les filles, afin d'assurer leur sécurité financière, de les libérer de la violence et de leur permettre de participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, depuis déjà trop longtemps, ces organisations sont sous-financées, sous‑estimées et affaiblies. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organisations de femmes sont l'organe vital du mouvement des femmes, et que les aider à conserver et à augmenter leurs capacités est la meilleure façon de faire avancer l'égalité des genres.

C'est pourquoi, aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé que le gouvernement du Canada investira dans un organisme de femmes en Gaspésie.

La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin recevra 220 530 $ en vue d'élaborer une planification stratégique, y compris des plans d'action et de relève, afin d'améliorer ses programmes et services de manière à refléter les personnes touchées par la violence familiale et l'inégalité des genres dans les régions de Pabos et de la Gaspésie.

Le gouvernement du Canada apporte un investissement financier, dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités, à plus de 250 organisations de femmes et organismes autochtones au service des femmes aux quatre coins du Canada. L'investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au pays.



« En faisant cet investissement historique, nous reconnaissons le travail des femmes et des organisations de femmes qui s'efforcent depuis longtemps d'abattre les obstacles, et nous souhaitons leur exprimer notre gratitude pour le travail important qu'elles accomplissent - souvent depuis des décennies - avec un budget serré. Le mouvement des femmes au Canada demande depuis trop longtemps une source de fonds fiable, prévisible et accessible, afin d'assurer la pérennité de son travail. Je suis fière d'annoncer que désormais, grâce à un financement stable et souple, nous aidons les organisations en Gaspésie et partout au pays à poursuivre leur objectif et à croître, parce que nous savons qu'investir dans les organisations de femmes est le moyen le plus efficace de faire avancer l'égalité des genres. En soutenant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats impressionnants, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous soutenons les familles et les collectivités et nous créons un changement durable qui profite à tout le monde. »

L'honorable Maryam Monsef

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Il est essentiel que les ressources que nous offrons à notre communauté soient pertinentes, accessibles et véritablement utiles pour les personnes survivantes de la violence familiale. Nous sommes fiers d’appuyer la maison d’aide et d’hébergement Blanche-Morin et de l’aider à réévaluer et à reconfigurer ses services pour mieux répondre aux besoins quotidiens de la population de la Gaspésie. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

Députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« Le monde d'aujourd'hui évolue à un rythme tellement rapide que pour continuer à fournir le meilleur soutien possible aux victimes de la violence conjugale, nous devons nous adapter à ce rythme. Nous avons hâte d'apporter les changements nécessaires pour adapter nos services afin de nous attaquer aux problèmes les plus importants. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous donner l'occasion de prendre du recul par rapport à notre travail quotidien très prenant et de procéder à ces démarches. »

Hélène Vandette, directrice

La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable au Canada . En plus de cet investissement historique, un montant additionnel de 160 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé, dans le cadre du budget de 2019, pour le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023‑2024, le Programme de la promotion de la femme, qui soutient des organisations admissibles dans leurs projets pour faire avancer l'égalité des genres en s'attaquant aux obstacles systémiques, profitera d'un financement total annuel de 100 millions de dollars.

Ce financement permettra aux organisations de femmes et aux organisations autochtones au service des femmes de s'attaquer aux obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses selon les genres et les inégalités partout au pays.

Programme de promotion de la femme - Femmes et Égalité des genres Canada

Un des moyens utilisés par Femmes et Égalité des genres Canada pour faire avancer l'égalité des genres est de financer des organisations admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets financés sont choisis au moyen d'appels de propositions visant des thèmes particuliers, et par un processus de réception continu qui permet au Programme de promotion de la femme de se pencher sur des problèmes dès leur émergence.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui portent sur des obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois secteurs prioritaires : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles; l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles; et l'accès des femmes et des filles à des postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Maryam Monsef annonçait le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Des projets à l'échelle nationale, provinciale et locale étaient admissibles à différents montants de financement, selon leur besoin particulier et leur portée.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre Maryam Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes au pays recevraient un financement tiré du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif est de financer des propositions qui permettront d'augmenter les capacités des organisations de femmes et des organisations autochtones au service des femmes, qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à la pérennité au Canada d'un mouvement des femmes faisant la promotion de l'égalité des genres. Les fonds accordés aideront les organisations à croître, à répondre aux demandes croissantes de leurs services et à poursuivre leurs efforts collectifs pour résoudre les problèmes d'égalité des genres. Le fonds est issu du budget de 2018, qui annonce un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans pour aider à soutenir un mouvement des femmes viable et durable au Canada.

Projet en Gaspésie

L'annonce d'aujourd'hui à Chandler, au Québec, dresse le portrait d'un organisme choisi pour obtenir un financement du gouvernement du Canada, à même le Fonds de renforcement des capacités.

La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin



Titre du projet : AGIR (Accompagner, Gérer, Innover, Renouveler)

Montant du financement : 220 530 $

La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin améliorera les ressources qu'elle offre aux personnes survivantes de la violence familiale. Elle déterminera les principaux points à développer et établira des plans d'action et de relève pour corriger les lacunes au sein de l'organisation et permettre à celle‑ci de se repositionner afin de mieux gérer les problèmes qui découlent de la violence familiale.

Créée en 1981 sous le nom de Comité pour l'avancement des femmes gaspésiennes, La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin agit comme refuge en plus de fournir des services aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violence familiale. Elle offre une variété de ressources et de renseignements, notamment des services sociaux, médicaux, légaux, de documentation et d'intervention.

