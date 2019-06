Le gouvernement du Canada investit dans un organisme de femmes à Fort Erie

FORT ERIE, ON, le 21 juin 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et ils aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, Chris Bittle, député de St. Catharines, a annoncé au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investira 249 985 $ dans le Niagara Chapter - Native Women inc. afin qu'il continue à promouvoir un changement social et systémique en matière d'égalité des genres. Ce financement aidera l'organisme à concevoir de nouvelles stratégies de collecte de fonds afin d'attirer des commanditaires et des entreprises donatrices, et renforcera ses capacités à encourager les femmes autochtones et leur famille à devenir des actrices à part entière de la société, grâce à un meilleur accès à des services et à des programmes culturellement adaptés dans les milieux ruraux, urbains et hors réserve.

Niagara Chapter - Native Women inc. est l'un des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes aux quatre coins du Canada auxquels le gouvernement du Canada apporte un investissement financier, dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.



« Grâce à notre investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons le Niagara Chapter - Native Women inc. à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Pour un organisme, il peut s'avérer difficile de se concentrer sur son travail important tout en consacrant tout son temps à la collecte de fonds et à la rédaction de demandes de subventions. Le gouvernement du Canada s'engage à faciliter la tâche à l'organisme Niagara Chapter-Native Women inc. (NCNW) en lui octroyant une subvention de 250 000 $. Ce financement permettra à l'organisme d'embaucher une directrice ou un directeur de l'exploitation des ressources à temps plein, ce qui laissera les membres du personnel du NCNW se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : offrir des services importants aux habitants autochtones de Niagara. »

Chris Bittle

Député de St. Catharines

« Ce soutien du gouvernement fédéral nous permet d'accroître et de maintenir notre expansion à l'aide de financements durables et de partenariats plus solides. Grâce à ce nouvel investissement, nous serons mieux à même de répondre aux besoins des femmes autochtones dans la région du Niagara. »

Bonnie Brant, présidente du conseil d'administration

Niagara Chapter - Native Women inc.

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada . Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019‑2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023‑2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019‑2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023‑2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année. Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projet de Fort Erie

L'annonce faite aujourd'hui à Fort Erie, en Ontario, porte sur un organisme choisi pour recevoir du financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Niagara Chapter - Native Women inc.



Titre du projet : Resource Development Director (Direction de l'exploitation des ressources)

Montant du financement : 249 985 $

Le Niagara Chapter - Native Women inc. prépare le terrain pour un financement durable et sa croissance future. Il concevra une stratégie de collecte de fonds qui augmentera ses capacités à encourager les femmes autochtones et leur famille à devenir des actrices à part entière de la société, grâce à un meilleur accès à des services et à des programmes culturellement adaptés dans les milieux ruraux, urbains et hors réserve. Il embauchera une directrice ou un directeur de l'exploitation des ressources qui participera au transfert des connaissances en matière de collecte de fonds au personnel et aux bénévoles de l'organisme. Il s'agira, entre autres, d'un transfert de connaissances sur la planification, l'organisation et l'amélioration de ses deux événements annuels. Cette approche tirée des leçons apprises sera incorporée dans le cycle de projet annuel.

Le Niagara Chapter - Native Women inc. est une section provinciale autonome de l'Ontario Native Women's Association. Elle a été constituée comme organisme sans but lucratif en 1983 et est entièrement exploitée par des femmes autochtones de la collectivité.

