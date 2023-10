Le réseau, qui sera dirigé par Conscience, permettra d'accélérer le processus de recherche-développement de médicaments et de mieux préparer le Canada en vue de futures pandémies

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'adoption de technologies et d'approches avancées visant à accélérer le développement de nouveaux médicaments et traitements pour les Canadiens.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Ryan Turnbull, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 49 millions de dollars, réalisé au moyen du Fonds stratégique pour l'innovation, pour la création du Réseau de découverte de médicaments en science ouverte Conscience. Ce réseau de collaboration pancanadien servira à combler les lacunes en matière de développement de médicaments et d'approches thérapeutiques, particulièrement dans les secteurs où les médicaments et les thérapies traditionnels ne suffisent pas. Il peut s'agir du développement d'antiviraux pour faire face à des pandémies, ou de médicaments pour traiter des cas de résistance antimicrobienne et des maladies rares et pédiatriques. Le réseau Conscience, à but non lucratif, met de l'avant le modèle de la science ouverte, un modèle où les chercheurs, les partenaires de l'industrie et d'autres intervenants peuvent collaborer en échangeant leurs résultats dans le but d'identifier des médicaments potentiellement prometteurs. Par ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) vise à accélérer le processus de développement des médicaments et les travaux de recherche en réduisant le dédoublement des efforts, et donc les délais de sélection des candidats viables pour des essais cliniques.

En modernisant les processus en matière de recherche-développement de médicaments au moyen de l'IA, le réseau permettra au Canada d'avoir les capacités nécessaires pour répondre aux besoins en matière de santé des Canadiens et faire face à de futures pandémies ou situations d'urgence. Ce projet est tout à fait dans l'esprit de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, car il permettra d'accroître ultimement l'avantage concurrentiel du Canada et sa capacité en matière de découverte de médicaments.

Conscience prévoit de réunir 27 partenaires clés représentant des organismes à but non lucratif, des établissements universitaires et des membres de l'industrie, dont des organismes canadiens spécialisés en IA et d'autres du milieu pharmaceutique. Le réseau souhaite concevoir de nouveaux algorithmes fondés sur l'IA pour la mise au point de médicaments, soutenir le recours aux meilleures ressources informationnelles qui soient pour un usage efficace d'IA et appuyer les entreprises en démarrage et les entreprises de développement de médicaments qui travaillent principalement à mettre au point des antiviraux et des antibactériens, ou des médicaments pour traiter des maladies rares et pédiatriques. Cet investissement vise à appuyer plus de 100 projets, ainsi que la création de 10 nouvelles entreprises. Il générera aussi des investissements privés estimés à 150 millions de dollars. On s'attend à ce que l'établissement de ce réseau crée au moins 80 nouveaux postes hautement spécialisés et des stages pour étudiants en milieu de travail.

« L'investissement annoncé aujourd'hui accélérera les efforts de recherche-développement de produits thérapeutiques en mettant à profit la main-d'œuvre canadienne dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que les principes de la science ouverte, pour accroître la capacité d'innover du Canada et faire en sorte que les Canadiens disposent des médicaments dont ils ont besoin. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé à quel point il est important de maintenir et de développer un écosystème national des sciences de la vie dynamique et innovateur. C'est pour cette raison que notre gouvernement est fier de soutenir le réseau dirigé par Conscience dans le cadre de son engagement indéfectible à bâtir un secteur des sciences de la vie dynamique et résilient qui protégera la santé et la sécurité des Canadiens pour des générations à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis fier d'annoncer ce projet crucial qui permettra la création de liens au sein du vaste bassin d'experts dont nous disposons, afin que ces derniers puissent accélérer le développement de médicaments candidats prometteurs, soutenir les efforts de préparation aux situations d'urgence et stimuler le secteur biomédical du Canada. Le tout se fera en misant sur une main-d'œuvre talentueuse et en créant des emplois valorisants. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Whitby, Ryan Turnbull

Con science , autrefois connu sous le nom de Viral Medicines Initiative, est l'organisme à but non lucratif qui a été établi en 2020 à Toronto pour mettre en place le Réseau de découverte de médicaments en science ouverte.

, autrefois connu sous le nom de Viral Medicines Initiative, est l'organisme à but non lucratif qui a été établi en 2020 à pour mettre en place le Réseau de découverte de médicaments en science ouverte. La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada du gouvernement du Canada présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre de futures pandémies et autres urgences sanitaires, et pour faire croître le secteur canadien des sciences de la vie afin qu'il soit plus concurrentiel et axé sur l'innovation.

du gouvernement du présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre de futures pandémies et autres urgences sanitaires, et pour faire croître le secteur canadien des sciences de la vie afin qu'il soit plus concurrentiel et axé sur l'innovation. Le budget de 2021 prévoyait une enveloppe totale de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour soutenir la croissance d'un secteur des sciences de la vie dynamique et renforcer l'état de préparation du Canada aux pandémies. Ce financement comporte des investissements essentiels pour l'établissement d'un bassin de talents et de systèmes de recherche au Canada , et pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du domaine des sciences de la vie.

