Favoriser un accès rapide et facile aux services de santé mentale pour les jeunes

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Partout au Canada, des jeunes sont confrontés à des problèmes de santé mentale et ils doivent impérativement avoir accès à des services et à du soutien en temps voulu, au sein des communautés où ils vivent. Les longs délais d'attente et la fragmentation des services de santé peuvent constituer des obstacles aux soins, en particulier pour les jeunes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à développer et à amplifier les Services intégrés pour les jeunes (SIJ), afin que les soins de santé mentale soient plus accessibles aux jeunes dans tout le pays.

Les Services intégrés pour les jeunes sont un modèle de soins éprouvé qui utilise une approche de « guichet unique » pour relier les personnes âgées de 12 à 25 ans à un large éventail de services sociaux et de santé. Mis en œuvre par des centres communautaires, le programme des SIJ regroupe des services de conseil en santé mentale, des soins de base, des services de traitement des dépendances, des ressources en matière de santé sexuelle, une aide à l'éducation, des possibilités d'emploi et de formation, et bien d'autres choses encore, afin d'aider les jeunes où ils sont. Ces services sont accessibles en personne ou virtuellement, sans rendez-vous ou sur rendez-vous, gratuitement et sans avoir besoin d'une recommandation.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a lancé deux initiatives clés qui aideront les centres de SIJ à répondre aux besoins des jeunes :

Le Centre de collaboration pour les SIJ permettra aux réseaux de SIJ provinciaux, territoriaux et autochtones de travailler plus facilement ensemble et de coordonner leurs efforts. Parmi ses activités, le Centre facilitera le partage d'informations afin que tous les centres de SIJ puissent appliquer efficacement les meilleures pratiques et les stratégies innovantes pour soutenir les jeunes dans leur diversité. Il y a environ 105 centres de SIJ au Canada et environ 55 autres sont en cours de développement.

permettra aux réseaux de SIJ provinciaux, territoriaux et autochtones de travailler plus facilement ensemble et de coordonner leurs efforts. Parmi ses activités, le Centre facilitera le partage d'informations afin que tous les centres de SIJ puissent appliquer efficacement les meilleures pratiques et les stratégies innovantes pour soutenir les jeunes dans leur diversité. Il y a environ 105 centres de SIJ au et environ 55 autres sont en cours de développement. La Plateforme de données pour les SIJ permettra aux chercheurs, aux décideurs, aux fournisseurs de services et à d'autres personnes d'accéder à des ensembles de données opportuns, précis et complets et de les partager, dans le but d'améliorer les soins de santé mentale et de lutte contre la dépendance pour les jeunes au Canada .

Conçus avec et pour les jeunes, les soins communautaires offerts par les centres de SIJ peuvent contribuer à réduire les obstacles aux soins, alléger le fardeau des salles d'urgence et faciliter l'intervention précoce en matière de troubles mentaux.

Les initiatives annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de mesures fédérales coordonnées visant à apporter des améliorations durables et significatives à la santé mentale des jeunes et de leurs familles. Il s'agit notamment du premier Fonds pour la santé mentale des jeunes, doté de 500 millions de dollars, l'investissement le plus important de l'histoire du Canada dans le domaine de la santé mentale des jeunes. Le Fonds pour la santé mentale des jeunes aidera les organisations communautaires, notamment les réseaux et les centres de Services intégrés pour les jeunes, à élargir les services qu'ils offrent aux jeunes et à faciliter l'orientation vers des réseaux plus vastes de soutien à la santé mentale.

« Nous sommes au fait que des jeunes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et il est essentiel qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Les centres de Services intégrés pour les jeunes offrent un éventail de services et de soutiens gratuits, en personne ou virtuellement, pour venir en aide aux jeunes où ils résident. Les initiatives annoncées aujourd'hui renforceront et soutiendront l'expansion de ce modèle de soins dans tout le Canada, afin que chaque jeune ait la possibilité de s'épanouir pleinement. Ensemble, nous veillons à ce que les jeunes générations du Canada soient soutenues et préparées à faire face aux défis et à les surmonter afin de pouvoir prospérer. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens méritent de recevoir les meilleurs soins possibles et d'être soutenus dans leur épanouissement. Cela n'est possible que si toutes les parties du système travaillent ensemble, en partenariat avec les jeunes, pour apprendre les uns des autres et élaborer des solutions innovantes et efficaces. Les investissements annoncés aujourd'hui sont essentiels pour concrétiser cette vision. Ils soutiendront la production de données probantes et le partage des connaissances, et permettront aux partenaires de la santé mentale des jeunes, y compris les jeunes, d'exploiter la puissance des données. »

La Dre Jo Henderson

Codirectrice, Centre de collaboration pour les SIJ

Directrice générale de Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario (CBEJO)

Directrice du Margaret and Wallace McCain Centre for Child, Youth & Family Mental Health

Scientifique principale, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

« Il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans la santé mentale et le bien-être de nos jeunes que maintenant. En tant que membres de la communauté des services intégrés pour les jeunes, nous nous réjouissons de cet investissement aux conséquences importantes pour le Canada, qui verra la mise en place d'une plateforme de collaboration et données pour les SIJ. En fournissant les connaissances, la sagesse, les outils et les données nécessaires aux communautés pour transformer l'accès à des services sociaux et de santé de qualité pour les jeunes et leurs familles, ces investissements annoncent un bond en avant dans la mise en œuvre des réseaux et des centres de SIJ dans notre pays. »

Le Dr Steve Mathias

Codirecteur, Centre de collaboration pour les SIJ

Codirecteur exécutif, Foundry BC

Professeur adjoint clinicien à l'Université de la Colombie-Britannique

« Le Centre de collaboration pour les SIJ et la Plateforme de données pour les SIJ changent la donne pour la santé mentale des jeunes au Canada. En permettant le partage sécurisé des données et l'échange des meilleures pratiques, ces outils donnent aux chercheurs et aux fournisseurs de soins les moyens d'améliorer continuellement les services - en construisant un système de santé apprenant aussi dynamique et diversifié que les jeunes qu'il sert. »

Le Dr Samuel Weiss

Directeur scientifique, Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC

Faits en bref

Le Centre de collaboration pour les SIJ donnera la priorité aux besoins des jeunes confrontés à des obstacles structurels et autres à la santé mentale et au bien-être, notamment les jeunes Autochtones, les Canadiens noirs, les nouveaux arrivants et les jeunes 2SLGBTQ+.

Santé Canada fournit au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) jusqu'à 15 millions de dollars sur cinq ans pour diriger l'administration du Centre de collaboration pour les SIJ.

fournit au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) jusqu'à 15 millions de dollars sur cinq ans pour diriger l'administration du Centre de collaboration pour les SIJ. Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) accordent plus de 17 millions de dollars sur quatre ans à la Dre Jo Henderson , directrice générale de Carrefours bien-être pour les jeunes de l' Ontario (CBEJO) et scientifique principale au CAMH, ainsi qu'à des représentants des réseaux de SIJ, pour soutenir le développement de la Plateforme de données pour les SIJ.

(IRSC) accordent plus de 17 millions de dollars sur quatre ans à la , directrice générale de Carrefours bien-être pour les jeunes de l' (CBEJO) et scientifique principale au CAMH, ainsi qu'à des représentants des réseaux de SIJ, pour soutenir le développement de la Plateforme de données pour les SIJ. Le Fonds pour la santé mentale des jeunes vise à améliorer la santé mentale des jeunes et de leur famille, ainsi qu'à faciliter l'accès aux services de santé mentale et la navigation dans ces services, en mettant l'accent sur les groupes défavorisés.

Dans le cadre du Fonds, Santé Canada sollicite des propositions de projets visant à soutenir et à renforcer les capacités des organisations communautaires qui fournissent des services de santé mentale aux jeunes. Les soumissions sont acceptées jusqu'au 22 janvier 2025.

sollicite des propositions de projets visant à soutenir et à renforcer les capacités des organisations communautaires qui fournissent des services de santé mentale aux jeunes. Les soumissions sont acceptées jusqu'au 22 janvier 2025. Le CAMH a été choisi pour administrer le Centre de collaboration pour les SIJ à la suite d'un appel de propositions.

