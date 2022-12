GRAND SUDBURY, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury, ont annoncé un investissement fédéral de 3,35 millions de dollars pour appuyer deux projets de transport actif.

On construira les 2,3 derniers kilomètres de la piste cyclable Paris-Notre Dame entre la rue Wilma et la rue Van Horne grâce à un investissement de 3,3 millions de dollars. Les travaux consisteront à aménager des pistes cyclables séparées de chaque côté de la route, ainsi qu'à améliorer les trottoirs, les bordures, les passages pour piétons, la signalisation, l'éclairage, le mobilier et l'aménagement paysager afin d'améliorer l'expérience des usagers du transport actif. L'achèvement de cette piste cyclable transformera le corridor en un paysage de rue plus dynamique et plus sécuritaire qui reliera les résidents aux services de transport en commun et aux principales destinations dans la collectivité.

De plus, un investissement de 50 000 dollars servira à élaborer des lignes directrices sur la signalisation, qui serviront de boîte à outils lors de l'élaboration des panneaux de signalisation coordonnée et le marquage des chaussées. Le projet facilitera les déplacements des résidents de tous âges dans les rues et les sentiers accessibles dans la ville, tout en faisant la promotion du caractère unique du Grand Sudbury.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les transports actifs constituent un moyen abordable et durable de se déplacer dans la collectivité. Ils offrent également des espaces pour l'exercice et les activités récréatives qui nous aident à mieux connaître notre ville. L'investissement du gouvernement du Canada dans la piste cyclable Paris-Notre Dame l'aidera à réaliser son potentiel en tant que corridor de transport important, tandis que la contribution à l'élaboration de lignes directrices en matière d'orientation aidera à embellir la ville et à rendre le transport actif plus agréable. »

Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans des infrastructures qui favorisent des choix de vie sains sont des investissements dans le bien-être de notre collectivité. Ces projets donnent la priorité à la sécurité des utilisateurs de nos pistes et de nos sentiers locaux, contribuent à faire avancer notre engagement envers une ville saine et durable et nous rapprochent de l'atteinte des objectifs de notre plan communautaire sur l'énergie et les émissions en matière de transport à faible émission de carbone. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux de partager notre vision et de continuer à soutenir ces importants projets locaux. »

Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées de façon continue.

Les investissements effectués dans le cadre du Fonds pour le transport actif appuient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en permettant le développement de réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

en permettant le développement de réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Ville du Grand Sudbury, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]