GUELPH, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député de Guelph, et Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,7 million de dollars pour soutenir deux projets d'infrastructure à Guelph.

Grâce à cet investissement, le centre communautaire West End, un des plus grands centres communautaires de Guelph, va moderniser son système de CVC. Ces travaux permettront d'améliorer la ventilation de l'installation, améliorant ainsi la qualité de l'air au bénéfice de tous les usagers. Une fois terminés, ces travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 54,6 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 740 tonnes par année.

Cet investissement servira également à élaborer une stratégie d'orientation pour le réseau de sentiers et de transport actif de Guelph. Ce projet permettra de créer un système d'orientation plus uniforme et plus continu qui aidera les résidents et les visiteurs à se déplacer de manière sûre et efficace lorsqu'ils empruntent les sentiers, les pistes et les trottoirs de Guelph.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Investir dans les infrastructures permet de soutenir la croissance économique à long terme, de renforcer les collectivités et de faciliter la transition du Canada vers la carboneutralité. Les investissements annoncés aujourd'hui pour le centre communautaire West End de Guelph et la stratégie de balisage du réseau de sentiers et de transport actif permettront de créer une collectivité plus résiliente et plus durable dont les résidents pourront profiter pendant de nombreuses années. »

Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement contribuera à la mise en œuvre de deux initiatives qui soutiennent l'objectif « Race to Zero » de Guelph, qui vise à faire en sorte que la collectivité réduise ses émissions de gaz à effet de serre et devienne carboneutre d'ici 2050. »

Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans le projet du centre communautaire West End dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Ville de Guelph fournit 477 798 $.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans la conception d'une stratégie d'orientation par l'entremise du Fonds pour le transport actif.

investit plus de 1,6 million de dollars dans la conception d'une stratégie d'orientation par l'entremise du Fonds pour le transport actif. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

