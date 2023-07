WATERLOO, ON, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga, et Alex Mustakas, directeur artistique et PDG de Drayton Entertainment, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1 million de dollars pour la conversion d'un entrepôt industriel en un nouvel espace culturel pour les jeunes.

La nouvelle Youth Academy de Drayton Entertainment servira d'incubateur culturel pour les jeunes de la région de Waterloo. Cet investissement permettra de rénover l'espace industriel et d'aménager des salles de répétition, des salles de classe, des salles de musique et des studios d'art dramatique. Il permettra également de construire une rampe extérieure à la Youth Academy et de construire des toilettes accessibles dans trois autres lieux.

Les améliorations durables apportées à l'installation permettront de réduire sa consommation de carburant de 44,7 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 673 tonnes par année.

Exploitée par Drayton Entertainment, une organisation artistique caritative enregistrée et sans but lucratif, l'installation est située à côté du Centre de production pour les arts techniques, ce qui permet de renforcer la programmation artistique multidisciplinaire.

Cette installation de 12 000 pieds carrés accueillera un apprentissage basé sur les arts qui profitera aux jeunes de la région, en particulier à ceux qui s'identifient comme Autochtones, Noirs, personnes de couleur, 2ELGBTQI+, néo-Canadiens et/ou personnes handicapées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Waterloo est une ville dynamique et diversifiée. La Youth Academy de Drayton Entertainment est un autre endroit où les habitants peuvent se réunir et favoriser un sens de la culture civique au sein de la communauté. En transformant un espace industriel en un centre artistique et culturel, nous renforçons l'esprit de créativité et d'innovation qui fait la réputation de Waterloo. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Rendre les espaces inclusifs par défaut, c'est exactement ce que notre gouvernement veut réaliser : un changement vers un pays sans obstacles pour tous. Cette initiative représente ce changement. Grâce à un investissement du Fonds pour l'accessibilité, les jeunes de la région de Waterloo pourront laisser libre cours à leur créativité, sans obstacles. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Ce nouvel espace ouvert aux jeunes pour créer, collaborer et réaliser bénéficie de mon soutien indéfectible. Ces dernières années nous ont montré que les arts, en particulier les arts du spectacle, offrent une expérience irremplaçable qui transcende l'âge, la culture et la langue. Le financement fédéral accordé permettra à ces jeunes artistes d'acquérir des compétences inestimables telles que le travail d'équipe, la pensée critique et la communication efficace, toutes essentielles pour devenir les leaders d'aujourd'hui et de demain. »

Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga

« Les arts du spectacle peuvent aider à transcender les frontières de la culture, de la langue et des origines, en offrant un espace de découverte et de créativité. La Youth Academy de Drayton Entertainment permettra aux jeunes de toute la région de Waterloo de célébrer la diversité, de cultiver l'empathie et d'embrasser l'innovation artistique. »

Bryan May, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et député de Cambridge

« Sous les lumières tamisées du théâtre, nous avons le pouvoir de dévoiler nos identités personnelles. Pour les jeunes d'aujourd'hui, trouver l'authenticité et la vulnérabilité est plus difficile que jamais. La Youth Academy de Drayton Entertainment sera un espace pour l'imagination où les jeunes de toute la région de Waterloo pourront rêver, explorer, collaborer et créer. »

Valerie Bradford, députée de Kitchener South--Hespeler

« Nous voyons dans l'éducation des jeunes notre meilleure chance d'apporter un changement générationnel réel et durable dans notre société et, ce faisant, d'influer positivement sur la qualité de vie de l'ensemble de la collectivité. Notre nouvelle académie de la jeunesse (Youth Academy) représente une nouvelle chaîne de valeur culturelle qui aligne notre mission et notre vision sur un monde écologiquement durable. »

Alex Mustakas, directeur artistique et PDG de Drayton Entertainment

Faits en bref

L'investissement du gouvernement du Canada provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et volet Petits projets du Fonds pour l'accessibilité.

provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et volet Petits projets du Fonds pour l'accessibilité. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le Fonds pour l'accessibilité finance des projets visant à rendre les collectivités et les lieux de travail au Canada plus accessibles pour les personnes handicapées. L'objectif du Fonds pour l'accessibilité est de créer davantage de possibilités pour les personnes handicapées de participer aux activités, aux programmes et aux services communautaires, ou d'accéder à l'emploi.

plus accessibles pour les personnes handicapées. L'objectif du Fonds pour l'accessibilité est de créer davantage de possibilités pour les personnes handicapées de participer aux activités, aux programmes et aux services communautaires, ou d'accéder à l'emploi. Le Fonds pour l'accessibilité compte trois différents volets : les petits projets, l'innovation chez les jeunes et les projets de taille moyenne.

