OTTAWA, ON, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Tout le monde mérite un endroit sûr et stable où se sentir chez soi, mais comme nous l'avons vu dans plusieurs communautés de notre pays, beaucoup trop de Canadiens sont confrontés à la réalité quotidienne de l'itinérance. Tandis que nous continuons à lutter contre l'itinérance, le gouvernement du Canada reconnaît qu'il s'agit d'une responsabilité collective.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un investissement de 5,3 millions de dollars à l'appui de 12 projets entrepris dans le cadre du volet Capacité communautaire et innovation (CCI) du programme Vers un chez‑soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ces projets visent à renforcer les capacités au sein du secteur des services aux sans-abri et à prévenir et réduire l'itinérance.

Grâce au volet CCI, le gouvernement du Canada fournit aux communautés les outils, le soutien, l'assistance technique et la formation dont elles ont besoin pour aller de l'avant dans la mise en œuvre du programme Vers un chez‑soi et lutter contre l'itinérance en utilisant une approche plus coordonnée, axée sur les systèmes et les données. Le volet CCI finance également des activités de collaboration entre les partenaires autochtones et non autochtones qui contribuent à faire progresser la lutte contre l'itinérance chez les Autochtones en utilisant des approches en temps opportun et culturellement adaptées aux populations autochtones.

En investissant dans les projets liés aux capacités communautaires et à l'innovation, le gouvernement continue de trouver des solutions novatrices pour lutter contre l'itinérance au Canada.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre l'itinérance et prend des mesures audacieuses pour apporter des changements concrets. Grâce à ces 12 projets auxquels des fonds sont alloués dans le cadre du volet CCI, les communautés et le secteur des services aux sans-abri recevront des outils, une assistance et un soutien essentiels, ce qui leur donnera les moyens d'avoir un impact significatif dans la vie de ceux qui vivent en situation d'itinérance. Bien que des progrès considérables aient été accomplis, nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour lutter contre l'itinérance chronique partout au pays. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la diversité et de l'Inclusion

Faits en bref

La totalité des enveloppes de financement disponibles pour 2022- 2023 et 2023-2024 dans le cadre du volet CCI a été allouée à douze projets. le document d'information contient des renseignements supplémentaires sur ces projets :

2023-2024 dans le cadre du volet CCI a été allouée à douze projets. le contient des renseignements supplémentaires sur ces projets : L'Association des organisations à but non lucratif du Nunavut a reçu 280 432 $;



La Safe at Home Society a reçu 518 012 $;



La Rural Development Network Society a reçu 566 776 $;



SEED Winnipeg Inc. a reçu 338 506 $;



Ressources et services pour les jeunes de Niagara (The RAFT) a reçu 446 437 $;



Centraide Canada a reçu 592 655 $;



L'Institut de recherche et de développement sur l'inclusion et la société a reçu 356 208 $;



L'Université York (Observatoire canadien sur l'itinérance) a reçu 425 840 $;



Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a reçu 195 000 $;



Lii Michif Otipemisiwak - services pour les familles et les communautés a reçu 509 825 $;



La Société de logement des T.N.‑O. (NWT Housing Corporation) a reçu 600 000 $;



La Rural Development Network Society ( Alberta ) a reçu 503 235 $.

) a reçu 503 235 $. Vers un chez soi est un programme communautaire qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et un soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre aux besoins locaux en matière d'itinérance.

est un programme communautaire qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance au . Ce programme fournit du financement et un soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre aux besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, des fonds sont alloués à 64 collectivités désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 communautés autochtones et à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également du financement à la disposition de partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri.

. Le programme met également du financement à la disposition de partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri. Le volet CCI du programme Vers un chez‑soi soutient les communautés dans la mise en œuvre d'un accès coordonné et fournit des contributions spécifiques aux projets pour favoriser l'innovation dans le secteur des services d'aide aux itinérants.

Produit connexe

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit dans les capacités communautaires et l'innovation pour prévenir et réduire l'itinérance

Liens connexes

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Infrastructure Canada - Financement accordé en vertu du Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Shiraz M Keushgerian, Attaché de presse, Cabinet du Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, 613-716-8499, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]