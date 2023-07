STRATFORD, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Tim Louis, député de Kitchener‑Conestoga, et Martin Ritsma, maire de Stratford, ont annoncé un investissement fédéral de 96 000 $ pour aider Stratford à planifier la transition de sa flotte de véhicules de transport en commun vers des autobus à zéro émission.

Cet investissement permettra à la Ville de Stratford de réaliser une étude de faisabilité qui facilitera sa transition vers des autobus électriques. Il en résultera un rapport complet qui orientera le processus d'approvisionnement de la Ville et définira les premières étapes de la transition vers un parc d'autobus zéro émission, ce qui permettra de continuer à offrir aux résidents un service de transport en commun a tout en réduisant au minimum son impact sur l'environnement. Les résidents et les visiteurs bénéficieront d'un réseau de transport en commun qui encourage le développement d'une collectivité plus verte et plus durable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citation

« En investissant dans l'électrification du parc de bus, nous investissons dans des communautés durables. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les habitants de Stratford à créer un environnement plus vert et plus économe en énergie pour l'avenir. Nous continuerons à travailler avec Stratford et les collectivités de tout le pays pour mettre en place des systèmes de transport collectif durables qui profitent aux Canadiens aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est une excellente nouvelle pour la Ville de Stratford, qui s'apprête à moderniser son parc de véhicules de transport en commun. Une partie de notre mandat environnemental consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et la transition des autobus diesel aux autobus électriques sera une initiative clé dans la réalisation de nos objectifs. Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet investissement et pour son soutien à l'égard de l'action climatique de Stratford. »

Martin Ritsma, maire de Stratford

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 96 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Ville de Stratford fournit 24 000 $.

investit 96 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La fournit 24 000 $. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

