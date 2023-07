ORANGEVILLE, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, et Lisa Post, mairesse de la Ville d'Orangeville, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 83 000 $ visant à soutenir les activités de planification en vue d'une transition vers des bus à zéro émission à Orangeville.

Cet investissement permettra d'élaborer un plan de transition vers un parc de véhicules de transport en commun électriques, qui orientera l'acquisition de bus électriques et d'infrastructures de recharge. Les études menées dans le cadre de ce projet aboutiront à un rapport exhaustif qui guidera les investissements et la prise de décision d'Orangeville en ce qui concerne la mise en place d'un parc de véhicules de transport en commun à zéro émission.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« La réduction des émissions de carbone est une priorité urgente pour protéger notre environnement et les Canadiens. En investissant dans l'élaboration de plans de transport en commun à zéro émission à l'échelle des collectivités, nous soutenons un avenir plus propre et plus prospère pour tous. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires comme la ville d'Orangeville pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte alors que nous nous efforçons d'atteindre une économie nette zéro d'ici 2050. »

Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport est le secteur qui contribue le plus aux émissions de GES de la collectivité d'Orangeville. Cette étude présentera un processus étape par étape que le conseil municipal pourra mettre en œuvre pour remplacer les autobus de transport en commun par des véhicules électriques à batterie une fois que le contrat de location-vente des nouveaux autobus sur demande, plus petits, arrivera à échéance en 2028. L'abandon des moteurs à combustibles fossiles au profit de solutions à zéro émission offre la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et représente un pas de plus vers l'objectif de la ville de parvenir à un bilan net zéro d'ici 2050. »

Lisa Post, mairesse de la Ville d'Orangeville

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 83 000 $ dans ce projet, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la Ville d' Orangeville s'élève à plus de 34 000$.

investit plus de 83 000 $ dans ce projet, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la Ville d' s'élève à plus de 34 000$. Dans le cadre du FTCZE de 2,75 milliards de dollars, on accepte en ce moment les demandes de financement au titre des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent solliciter du financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, y compris les coûts d'acquisition d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités travaillent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités travaillent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec l'initiative la Banque de l'infrastructure du Canada qui s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars à l'appui du passage à des autobus à zéro émission.

qui s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars à l'appui du passage à des autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans à compter de 2021 dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et non polluants. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année de financement fédéral prévisible, à partir de 2026-2027, pour soutenir des solutions de transport en commun.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans à compter de 2021 dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et non polluants. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année de financement fédéral prévisible, à partir de 2026-2027, pour soutenir des solutions de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars à l'échelle du pays dans des projets de transport en commun, en vue d'offrir aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces pour leurs trajets quotidiens.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars à l'échelle du pays dans des projets de transport en commun, en vue d'offrir aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces pour leurs trajets quotidiens. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité d'offrir différentes options de transport propres et abordables.

