Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de 1 236 821 $ dans sept projets d'infrastructure communautaires qui favoriseront la vitalité des collectivités et rapprocheront les gens. Ces fonds, versés par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, aideront ces collectivités des régions rurales de la Saskatchewan à construire et à améliorer des infrastructures communautaires afin de se remettre des effets de la pandémie.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

La Ville de Yorkton a reçu 450 000 $ pour moderniser le déshumidificateur et l'échangeur d'air du parc aquatique Access Communications Water Park.

La Ville de Porcupine Plain a reçu 450 000 $ pour aménager de nouvelles installations récréatives au parc commémoratif Larwood-Shaw, notamment un parc aquatique, un parc de planches à roulettes et une piste de conditionnement physique et d'obstacles.

La Municipalité de Preeceville a reçu 139 000 $ pour construire un parc de vélos et de planches à roulettes.

La Municipalité d'Esterhazy a reçu 125 000 $ pour améliorer le centre-ville et la rue principale.

La Municipalité de Bredenbury a reçu 28 500 $ pour revitaliser le terrain du nouveau centre communautaire et y ajouter des installations récréatives.

Le Village de Grayson a reçu 23 688 $ pour construire un espace de rassemblement extérieur couvert au parc Heritage.

La Municipalité rurale de Ponass Lake no 367 a reçu 20 633 $ pour rénover le Rose Valley Senior Drop-In Centre.

Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique des collectivités rurales de toutes tailles en Saskatchewan et dans les Prairies.

Citations

« Notre gouvernement investit dans des projets qui donnent aux gens accès à des espaces modernes et accessibles afin d'aider les collectivités à se rapprocher, de favoriser le bien-être des Canadiens et de soutenir la vitalité des entreprises locales par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Ces espaces récréatifs, ces centres communautaires et ces rues principales sont au cœur des collectivités et constituent un élément important de la reprise économique locale. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« La Ville de Yorkton est ravie de recevoir un financement au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Ces fonds, destinés à la déshumidification et à l'échange d'air dans le parc aquatique Access Communications Water Park, contribueront à revitaliser un bien communautaire existant qui accueille plus de 80 000 visiteurs par an. Notre parc aquatique est une grande attraction pour notre belle ville. En modernisant les systèmes de qualité de l'air, nous prolongerons la durée de vie de notre installation, nous réduirons les coûts d'entretien et de réparation, et nous ferons profiter à nos résidents et à nos visiteurs d'équipements sûrs et propres! »

- Mitch Hippsley, maire de la ville de Yorkton

« La ville d'Esterhazy est une collectivité active en pleine croissance dont le centre-ville est très animé et attire quotidiennement des résidents et des voyageurs. Grâce à ce financement du gouvernement du Canada, nous serons en mesure d'améliorer notre rue principale en achetant des lampes solaires pour nos trottoirs et des pots de fleurs auto-arrosants fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ainsi, nous pourrons continuer à promouvoir des initiatives écologiques. Sans ce financement, nous n'aurions pas réussi à atteindre nos objectifs d'embellissement du centre-ville. Merci pour cette occasion, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes! »

- Grant Forster, maire de la ville d'Esterhazy

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le FCRC a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres institutions publiques, ainsi que les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Les projets financés par le FCRC visent à dynamiser les centres-villes et les rues principales, à redonner vie aux espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à améliorer l'accessibilité des espaces communautaires.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) administre le FCRC en Saskatchewan .

