EDMONTON, AB, le 1er août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et Tracy Cardinal, vice-présidente du Canadian Native Friendship Centre (CNFC) ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,1 million de dollars et un investissement de plus de 560 000 $ du CNFC pour rénover le Canadian Native Friendship Centre d'Edmonton.

Grâce à cet investissement, le CNFC va créer un espace accueillant plus sécuritaire où les jeunes et les visiteurs de tout âge pourront tisser des liens. L'intérieur et l'extérieur du centre seront complètement rénovés afin de redonner vie à l'édifice historique et pour respecter, voire surpasser, les codes du bâtiment. De plus, les rénovations intérieures comprendront la mise au point des salles de réunion, de la cuisine et des espaces de rassemblement. Grâce à cette mise à niveau, le Centre pourra continuer d'offrir des programmes et services essentiels de façon plus accessible tout en servant d'espace de rassemblement pour les communautés autochtones locales. Cet espace rénové sera également un meilleur environnement de travail pour le personnel du CNFC.

La modernisation de l'édifice historique pour qu'il réponde aux normes environnementales fera en sorte qu'il demeure un point de repère familier et une précieuse ressource pour la collectivité. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 54,6 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 30,6 tonnes par année.

Le CNFC a été créé pour soutenir la communauté autochtone en accueillant les nouveaux résidents dans la ville à l'aide de services de référence. Il s'agit d'un carrefour pour la communauté qui sert annuellement près de 10 000 personnes; qui organise des réunions, des événements sociaux et des rassemblements locaux; et qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de la population autochtone en milieu urbain en soutenant des activités autodéterminées. Le Centre encourage également une participation et un accès égaux à la programmation offerte.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Le projet de rénovation du Centre d'amitié autochtone du Canada améliorera l'expérience de la communauté et aidera notre pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet permettra de réaliser des économies d'énergie, de réduire les émissions et d'améliorer l'accessibilité d'une installation communautaire essentielle pour la communauté autochtone locale d'Edmonton. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La réconciliation avec les communautés autochtones est l'une des priorités de notre gouvernement. Cet investissement dans la rénovation du Centre d'amitié autochtone du Canada à Edmonton servira au nombre croissant d'autochtones qui vivent dans cette ville. Nous nous attachons à construire un avenir plus prospère, plus résilient et plus durable pour les populations autochtones d'Edmonton. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Au nom du Canadian Native Friendship Centre, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à Infrastructure Canada, au programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, au gouvernement de l'Alberta, aux subventions d'amélioration des installations communautaires ainsi qu'à Emploi et Développement social Canada et la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité pour leur contribution en appui à la rénovation du nouveau domicile du Canadian Native Friendship Centre. Leur soutien a permis la revitalisation d'un édifice construit il y a plus de 100 ans qui peut désormais continuer à faire partie du quartier historique pour un autre siècle. »

Tracy Cardinal, vice-présidente du Canadian Native Friendship Centre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 157 435 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution du CNFC est de 560 563,50 $, et d'autres partenaires ont contribué 366 305 $.

investit 1 157 435 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution du CNFC est de 560 563,50 $, et d'autres partenaires ont contribué 366 305 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

