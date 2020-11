Plus de 44 millions de dollars seront fournis à des projets qui visent à répondre à de grands défis et à apporter des solutions novatrices dans différents secteurs de l'économie.

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Soutenir la science et la recherche est plus essentiel que jamais. Alors qu'il mobilise ses énergies pour répondre à la COVID-19, le gouvernement fédéral poursuit ses investissements en science et en recherche pour relever les défis dans d'autres domaines, de la gestion durable de l'environnement à l'amélioration des soins de santé en passant par la fabrication de pointe.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 44,5 millions de dollars pour financer 201 projets de recherche menés en collaboration par des universités, des entreprises et des ministères et organismes fédéraux. Une partie de l'argent ira aussi à des organismes sans but lucratif canadiens et étrangers pour qu'ils puissent travailler avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) dans le cadre des initiatives du Fonds d'idéation, des programmes Défi et des programmes de soutien aux supergrappes.

Les projets financés visent à accélérer les découvertes scientifiques majeures et les percées technologiques pour répondre à un large éventail de problèmes sociaux et technologiques auxquels la population canadienne est exposée, dont l'expansion du service Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées; le développement de sources d'énergie propres et durables; la mise au point de thérapies cellulaires et géniques de précision pour traiter des maladies chroniques et des troubles génétiques rares; les priorités liées à la gestion des océans tout en encourageant le développement d'une économie océanique durable; la fabrication intelligente d'équipement terrestre et spatial; le développement de cultures de protéines végétales de qualité supérieure; et le recours à l'intelligence artificielle et à la technologie numérique pour soutenir la poursuite de ces priorités canadiennes et d'autres encore.

Voici quelques exemples de la manière dont les fonds octroyés aujourd'hui seront utilisés :

Plus de 730 000 $ seront versés au programme Défi « Réseaux sécurisés à haut débit » pour appuyer 11 projets menés par un consortium qui regroupe 16 organismes de recherche-développement en communications optiques par satellite et dont l'objet est d'améliorer les réseaux ruraux et éloignés sur le territoire canadien.

Trois millions de dollars serviront à financer le développement d'équipement destiné à des plateformes de l'Université de Toronto par l'intermédiaire du programme Défi « Matériaux pour combustibles propres » afin d'accélérer la découverte de matériaux novateurs.

par l'intermédiaire du programme Défi « Matériaux pour combustibles propres » afin d'accélérer la découverte de matériaux novateurs. Une tranche de 2,4 millions de dollars sera versée par l'entremise du programme Défi « Technologies de rupture au service des thérapies cellulaires et géniques » à l'Université Concordia pour financer l'acquisition d'équipement technologique de pointe pour son laboratoire de génomique. L'objectif est d'accélérer la mise au point de cellules utilisées en médecine régénérative et dans des applications d'immunothérapie.

Enfin, 2,6 millions de dollars seront versés à l'Université de Waterloo pour financer l'acquisition d'équipement qui servira au développement et à la caractérisation de poudres et de pièces métalliques utilisées dans la fabrication additive. Cet investissement aidera l'université et le CNRC à trouver des solutions novatrices afin d'améliorer la qualité des matières premières utilisées et de réduire leurs coûts, ce qui permettra ultimement de produire des matériaux de meilleure qualité au Canada .

Citations

« Le gouvernement est fier d'appuyer le dynamique secteur des sciences canadien en investissant dans des recherches menées en collaboration par des scientifiques fédéraux, des universités et des entreprises. Ensemble, nous nous attaquerons à des problèmes contemporains majeurs, comme la mise au point de nouveaux matériaux pour énergies propres et des thérapies pour maladies chroniques, qui prépareront la voie à un avenir meilleur pour les Canadiennes et Canadiens, sous le signe du développement durable et de la technologie. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En sa qualité d'expert et de facilitateur, le Conseil national de recherches du Canada joue un rôle central au sein de l'écosystème d'innovation du Canada. Nos programmes mobilisent les esprits les plus brillants et les plus novateurs de toutes les régions du pays dans la mise au point de technologies de rupture qui auront des retombées positives dans la vie de toute la population canadienne. »

- Roger Scott-Douglas, Ph. D., président par intérim, Conseil national de recherches du Canada

En bref

Dans la foulée des annonces sur l'initiative pour repenser le CNRC dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a accordé 36 millions de dollars par année aux chercheurs du CNRC et à leurs partenaires en innovation. Cette somme sera utilisée pour encourager, évaluer et valider des idées de recherche transformatrice et poursuivre en collaboration des projets de R-D susceptibles de mener à des découvertes scientifiques et des percées technologiques révolutionnaires.

a accordé 36 millions de dollars par année aux chercheurs du CNRC et à leurs partenaires en innovation. Cette somme sera utilisée pour encourager, évaluer et valider des idées de recherche transformatrice et poursuivre en collaboration des projets de R-D susceptibles de mener à des découvertes scientifiques et des percées technologiques révolutionnaires. Depuis 2018, le CNRC a conclu des ententes de collaboration dans le cadre de cinq programmes Défi et de cinq programmes d'appui aux objectifs des supergrappes fédérales.

Les programmes et initiatives du CNRC devraient permettre de former près de 600 personnes hautement qualifiées.

Lien connexe

Suivez-nous!

Pour de l'information sur la science canadienne, suivez @ScienceCDN sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez le Conseil national de recherches du Canada sur Twitter : @CNRC_NRC

Suivez les programmes Défi : #DéfiAcceptéCNRC

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 343-550-1456, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected] ; Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, Téléphone : 613-991-1431, Sans frais : 1-855-282-1637, ATS : 613-949-3042, [email protected]

Liens connexes

www.nrc-cnrc.gc.ca