COLWOOD, BC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un investissement fédéral de plus de 949 000 dollars afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence liée aux gangs à Colwood, en Colombie-Britannique.

Cet investissement permettra de s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité en appuyant des projets communautaires destinés aux jeunes impliqués dans des gangs ou susceptibles de les rejoindre, les aidant ainsi à se préparer à réussir dans la vie.

Investir dans la prévention de la criminalité fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Nous sécurisons également nos frontières et nous nous attaquons au trafic d'armes à feu. Nous avons investi près d'un demi-milliard de dollars à cette fin, et nous avons également davantage renforcé notre coopération avec les États-Unis.

De plus, plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut ont été bannis, et un gel de la vente, de l'achat et du transfert des armes de poing a été mis en place.

Le gouvernement du Canada continuera de mettre en œuvre des mesures structurantes pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens. Les investissements dans les efforts locaux sont essentiels pour donner aux jeunes à risque la possibilité de tracer un chemin prometteur dans la vie. En réunissant tout le monde autour de la table, nous pouvons créer des quartiers plus sûrs et donner à chaque Canadien une chance de réussir, à Colwood et partout au pays. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Des jeunes engagés et en bonne santé constituent le fondement de communautés saines. Grâce au financement de Sécurité publique Canada, Colwood collabore avec des fournisseurs de services locaux afin de renforcer et de développer leurs travaux pour soutenir la santé et la réussite des jeunes. Les nouveaux programmes de mobilisation des jeunes visent à leur permettre d'entrer en contact avec des personnes et des services, de prendre part à des activités et d'acquérir des compétences qui les mettront sur la voie de la réussite, tout en contribuant à leur sécurité et à celle de la communauté dans son ensemble. »

- Doug Kobayashi, maire de Colwood

L'investissement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS). Sécurité publique Canada est en train de finaliser les accords avec les municipalités et les collectivités qui ont été identifiées à l'aide de critères fondés sur des données probantes et qui répondent aux exigences du programme.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement quinquennal de 356,1 millions de dollars annoncé en 2018. Cela inclut le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, qui regroupe les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada, avec plus de 214 millions de dollars en financement fourni aux provinces et aux territoires sur cinq ans.

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation du programme et l'élargissement de sa portée avec 390 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs aux provinces et aux territoires pour diverses initiatives, y compris le soutien aux programmes d'application de la loi et de prévention.

