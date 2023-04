HALIFAX, NS, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, Alan R. Abraham, Jr., président du conseil des gouverneurs de l'Université Saint Mary's et Dr Robert Summerby-Murray, président et vice-chancelier de l'Université Saint Mary's, ont annoncé un investissement conjoint de 20 millions de dollars pour soutenir la phase 2 du projet du Centre d'inspiration Sobeys et la modernisation de plusieurs édifices sur le campus de l'Université Saint Mary's.

Ce financement permettra d'ajouter des panneaux solaires et une technologie de communication audiovisuelle intégrée au Centre d'inspiration Sobeys. Le Centre, qui est présentement en construction, sera dédié au soutien de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'université. Ces améliorations favoriseront la collaboration entre les usagers et le partage de connaissances. De plus, des travaux d'aménagement autour de l'édifice embelliront le campus.

Cet investissement financera aussi la rénovation de l'intérieur et de l'extérieur et l'amélioration de l'efficacité énergétique de plusieurs bâtiments sur le campus, notamment l'édifice Loyola, le Homburg Centre for Health & Wellness, la bibliothèque Patrick Power, le théâtre Burke et l'auditorium McNally. De nouveaux panneaux solaires sur certains de ces bâtiments augmenteront d'environ 230 % la capacité de l'Université Saint Mary's à produire de l'énergie propre, la faisant passer de 0,2 mégawatt à 0,66 mégawatt.

Une fois le projet terminé, la communauté de Saint Mary's et l'ensemble de la collectivité auront accès à des espaces modernes et accessibles pour les générations à venir.

Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements transformateurs visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'œuvre canadiennes. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans les communautés et de créer des emplois bien rémunérés.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'Université Saint Mary's a une longue feuille de route en ce qui a trait à la formation des Néo-Écossais, des Canadiens et d'étudiants d'un bout à l'autre du monde, leur offrant les outils nécessaires à leur réussite professionnelle, particulièrement dans le milieu des affaires. Ces investissements amélioreront l'environnement de travail et d'apprentissage de chacun des membres de la communauté universitaire, bonifiant le partage de connaissances et la collaboration entre les chefs de file de l'économie verte de demain. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures de base du campus de l'Université Saint Mary's procurera des avantages tangibles pour les étudiants et les communautés universitaires, commerciales et publiques en leur offrant des espaces communautaires sécuritaires et accessibles où ils pourront se rassembler et apprendre. Lorsque nous investissons dans les établissements d'enseignement postsecondaire, nous investissons dans la prochaine génération d'entrepreneurs et d'innovateurs, ce dont profiteront tous les Canadiens. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax

« Je tiens à remercier le ministre LeBlanc et le gouvernement du Canada pour leur engagement à l'égard des énergies renouvelables, et je les remercie de soutenir la réduction des émissions de carbone et les infrastructures vertes à l'Université Saint Mary's. Le centre Sobeys Inspiration est un nouvel espace dynamique dont bénéficiera Saint Mary's. Cet investissement lui permettra de réduire son empreinte carbone et de soutenir l'accroissement de sa production d'énergie verte sur le campus. »

Alan R. Abraham, Jr., président du conseil des gouverneurs de l'Université Saint Mary's

« Les universités jouent un rôle de premier plan dans la production et la recherche en matière d'énergie verte. Nous sommes des partenaires essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans les initiatives de l'Université Saint Mary's visant à réduire son empreinte carbone dans le but d'atteindre la carboneutralité. Nous sommes le chef de file du Canada atlantique dans ce domaine et, grâce à cet investissement, nous continuerons à faire la transition vers une communauté et un campus plus écologiques. »

Dr Robert Summerby-Murray, président et vice-chancelier de l'Université Saint Mary's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 8 millions de dollars dans ce projet et l'Université Saint Mary's fournit 12 millions de dollars.

investit 8 millions de dollars dans ce projet et l'Université Saint Mary's fournit 12 millions de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 62 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 356 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 458 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Site Web : Infrastructure Canada

