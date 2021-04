Un nouveau consortium regroupant plus de 150 chercheurs aux quatre coins du pays effectuera des recherches approfondies

OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Les sciences et la recherche sont au cœur de la lutte qui se poursuit contre la COVID-19. Le gouvernement du Canada est conscient que les travaux de recherche menés en collaboration par un grand nombre d'experts peuvent mener à des solutions qui protégeront la santé et la sécurité des Canadiens dès aujourd'hui, tout en préparant le pays à affronter de futures pandémies.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, ont marqué le lancement de cinq réseaux pluridisciplinaires de modélisation des maladies infectieuses. En tout, les bénéficiaires recevront 10 millions de dollars dans le but de renforcer les liens entre le milieu universitaire, l'industrie et le secteur public. Ces travaux amélioreront considérablement la coordination des activités de modélisation des maladies infectieuses et permettront au Canada de réagir plus efficacement devant de futures menaces à la santé publique.

Les cinq réseaux appuieront directement la prise de décisions de santé publique à court, à moyen et à long termes, car ils renforceront la capacité nationale de modélisation et en assureront la coordination. Les réseaux cerneront les lacunes relativement à la surveillance des maladies infectieuses, ce qui mènera à des actions plus ciblées. De plus, leurs travaux approfondiront la compréhension des conditions propices à la propagation des maladies, ainsi que des mesures optimales à prendre pour la freiner. Les réseaux produiront également des outils d'évaluation des décisions stratégiques envisagées pour tous les secteurs de l'économie et l'ensemble de la société, y compris les groupes marginalisés.

Ces réseaux sont le fruit d'un partenariat entre l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Les réseaux travailleront de pair avec l'ASPC afin de former un consortium de recherche polyvalent qui favorisera la mise en commun de renseignements essentiels en temps opportun. Ce faisant, les activités du consortium accroîtront la capacité d'intervention du Canada devant les menaces pandémiques, éclaireront la prise de décisions en matière de santé publique et bonifieront les initiatives de modélisation de l'ASPC.

« Les réseaux d'experts multidisciplinaires dans toutes les régions du pays placeront le Canada en meilleure position pour intervenir devant les menaces posées par les maladies infectieuses émergentes, ce qui assurera une meilleure protection pour les citoyens contre la pandémie actuelle et les pandémies futures. De plus, cette initiative aidera le Canada à atteindre ses buts en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, notamment dans l'élaboration des projets de recherche, dans la composition des équipes et dans la formation de la relève en recherche. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance d'un accès aux résultats de recherches et aux données les plus récentes sur la santé publique. La réponse du gouvernement à la pandémie est guidée par les données scientifiques probantes, et les décisions sont prises en fonction de l'expertise canadienne. Le développement de réseaux au sein de la communauté de recherche canadienne sera essentiel pour que le pays puisse se préparer adéquatement à relever les futurs défis de santé publique. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu

« Les leçons tirées de l'expérience constituent l'un des piliers fondamentaux en sciences et en génie. Cette initiative pluridisciplinaire, coordonnée avec nos distingués collègues de l'ASPC, tirera parti de l'excellence des chercheurs des établissements postsecondaires canadiens. Elle nous permettra d'aborder les pandémies selon une approche globale qui sera avantageuse pour les générations futures. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

Les cinq réseaux bénéficiaires sont le Canadian Network for Modelling Infectious Disease, dirigé par M me Caroline Colijn à l'Université Simon Fraser ; Mathematics for Public Health, dirigé par M. V. Kumar Murty à l'Université de Toronto ; le One Health Modelling Network for Emerging Infections, dirigé par M. Huaiping Zhu à l'Université York; le One Society Network, dirigé par M. Christopher McCabe à l'Université de l' Alberta ; et Statistical Methods for Managing Emerging Infectious Diseases, dirigé par M. Patrick Brown à l'Université de Toronto .

à l'Université ; Mathematics for Public Health, dirigé par M. V. à l'Université de ; le One Health Modelling Network for Emerging Infections, dirigé par M. Huaiping Zhu à l'Université York; le One Society Network, dirigé par M. à l'Université de l' ; et Statistical Methods for Managing Emerging Infectious Diseases, dirigé par M. à l'Université de . Le 23 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de plus de 1 milliard de dollars au titre du Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19. Le premier ministre a annoncé que 10 millions de dollars seraient affectés dans le cadre de ce plan à l'Initiative de modélisation des maladies infectieuses émergentes.

