Cet investissement servira à appuyer les efforts pour combattre le cancer et les troubles sanguins et surmonter des défis environnementaux et agricoles

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Alors que le gouvernement s'efforce de répondre aux défis liés à la COVID-19, l'importance des investissements en science et en recherche nous apparaît plus claire que jamais. De tels investissements permettent aux chercheurs de faire des percées qui améliorent notre vie au quotidien. Pensons seulement aux thérapeutiques de pointe pour traiter les maladies et les états chroniques, ou encore aux nouvelles technologies qui aident les agriculteurs canadiens à mieux protéger leurs cultures et leur bétail.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), William Amos, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de plus de 20 millions de dollars pour soutenir les avancées de la recherche en génomique et de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative.

L'investissement d'aujourd'hui inclut :

4,3 millions de dollars, par l'entremise du Programme de soutien à la recherche innovante du Réseau de cellules souches. Cet investissement direct appuiera 16 projets un peu partout au Canada qui visent à résoudre des problèmes de santé, comme le diabète de type 1, le cancer, les troubles sanguins, les troubles cardiaques, la sclérose en plaques, la fibrose kystique et la dystrophie musculaire. Ce concours de financement englobe un nouveau programme visant à soutenir les chercheurs en début de carrière dans les domaines de la santé, de la bio-ingénierie et des sciences sociales qui élaborent un programme de recherche sur les cellules souches axé sur l'application de la médecine régénérative.

16 millions de dollars, par l'entremise de Génome Canada, pour soutenir 10 nouveaux projets en génomique. Cet investissement aidera à faire avancer la découverte de médicaments et la biomédecine d'ici 2035, ainsi que la recherche axée sur la mission et les applications en lien avec des possibilités et des enjeux dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le milieu de la recherche de pointe sur les cellules souches et en génomique. L'investissement d'aujourd'hui a le potentiel de sauver des vies et de générer de nouveaux moyens de résoudre des problèmes environnementaux et agricoles. C'est là qu'on voit très bien la science et l'innovation canadiennes à l'œuvre. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), William Amos

« La santé et la sécurité des Canadiens continuent d'être une des principales priorités du gouvernement. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir encore plus l'importance des investissements soutenus en science et en recherche. J'aimerais féliciter les bénéficiaires de subvention d'aujourd'hui et les remercier de leurs efforts infatigables pour améliorer la vie des Canadiens. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les travaux scientifiques et les recherches qui peuvent avoir des retombées profondes sur la santé et la vie des Canadiens au jour le jour. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Les projets que finance le Réseau de cellules souches font ressortir les compétences et l'excellence de cette communauté hautement diversifiée, innovatrice et axée sur la collaboration. Grâce au financement soutenu à long terme du gouvernement du Canada, nous pourrons continuer de mettre au point des thérapeutiques de pointe viables axées sur les cellules souches pour traiter les maladies graves et les états chroniques, pour le plus grand bien des Canadiens. »

- Le directeur général et scientifique du Réseau de cellules souches, Dr Michael Rudnicki, O.C., MSR, MSRC

« La recherche sera un vecteur clé de la relance économique et de la prospérité à long terme du Canada. Les investissements dans la recherche et les technologies génomiques de pointe appuient les avancées dans les domaines de l'agriculture durable, ainsi que la création de systèmes alimentaires à résilience accrue, de communautés plus en santé et d'un secteur des ressources plus écologique. Génome Canada, en partenariat avec le gouvernement du Canada, est fier de soutenir des projets de collaboration entre les établissements de recherche et l'industrie qui auront des retombées transformatrices dans la vie des Canadiens. »

- Le président et chef de la direction de Génome Canada, Rob Annan

Les faits en bref

Les subventions annoncées aujourd'hui proviennent de l'enveloppe de 18 millions de dollars sur trois ans prévue pour le Réseau de cellules souches et de l'enveloppe de 100,5 millions de dollars prévue sur cinq ans pour Génome Canada dans le budget de 2019.

La communauté canadienne de recherche sur les cellules souches est considérée comme l'une des trois plus importantes au monde dans les domaines de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative, aux côtés de celles des États-Unis et du Japon.

Le Canada est l'un des dix pays les plus performants en ce qui a trait à la recherche en génomique. Depuis l'an 2000, le gouvernement du Canada a effectué des investissements ciblés de 1,6 milliard de dollars dans la recherche en génomique par l'entremise de Génome Canada, et ces investissements ont généré des fonds de contrepartie de 2,3 milliards provenant d'autres sources.

Le marché global de la génomique devrait atteindre les 82,6 milliards de dollars ($US) d'ici 2027.

