THOROLD, ON, le 8 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de Tim Whalen, conseiller régional pour Thorold, au nom de Jeff Burch, député provincial de Niagara-Centre, de Jim Bradley, président du Conseil régional de Niagara et de Terry Ugulini, maire de la Ville de Thorold, a annoncé officiellement un financement de près de 18 millions de dollars pour la construction de 60 logements à Thorold.

Situé au 5, rue Baker, l'immeuble, qui appartient à la Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation et est géré par elle, prévoit 60 logements pour personnes âgées, dont 12 qui seront entièrement accessibles aux fauteuils roulants. L'ensemble de logements a été conçu dans une perspective de développement durable, avec pour objectif une réduction de 30,3 % de la consommation d'énergie et de 33,50 % des émissions de gaz à effet de serre.

La construction devrait être achevée d'ici l'automne 2024.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

14,8 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier essentiel de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) ;

par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier essentiel de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) ; 1,5 million de dollars de la Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation;

700 000 $ de la Ville de Thorold ;

; 745 400 $ de la région de Niagara;

110 000 $ du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Programme de financement initial;

par l'intermédiaire du Programme de financement initial; 2,3 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Nouveau Fonds Chantiers Canada : Fonds des petites collectivités (déjà annoncé);

par l'intermédiaire du Nouveau Fonds Chantiers Canada : Fonds des petites collectivités (déjà annoncé); 2,3 millions de dollars de la Province de l' Ontario par l'intermédiaire du Nouveau Fonds Chantiers Canada : Fonds des petites collectivités (déjà annoncé).

« « Les aînés canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable dans les collectivités qu'ils ont aidé à bâtir grâce à leurs contributions de toute une vie. L'annonce d'aujourd'hui permettra de construire 60 nouveaux logements afin que beaucoup plus d'aînés de Thorold puissent prendre leur retraite dans la dignité. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Fournir un logement abordable à tout le monde au pays est une priorité pour le gouvernement du Canada. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif, puisque 60 nouveaux logements abordables et sûrs seront mis à la disposition des personnes âgées à Thorold, dans la région de Niagara! » - Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre

« La Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation se réjouit de la construction de ces logements pour personnes âgées, dont on a tant besoin. Nous saluons les efforts de toutes les personnes concernées et notre conseil d'administration est reconnaissant du soutien apporté par les différents ordres de gouvernement pour faire de ce projet une réalité. » - John Kenny, président du Conseil d'administration, Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

