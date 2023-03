PREMIÈRE NATION HIAWATHA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering - Uxbridge, et Laurie Carr, cheffe de la Première Nation Hiawatha, ont annoncé un financement fédéral de plus de 284 000 $ pour installer des panneaux solaires sur le centre culturel de la Première Nation Hiawatha.

Le système énergétique de 73,5 kilowatts monté sur le toit sera composé de 210 modules de panneaux photovoltaïques de 350 watts. L'énergie générée par le système améliorera l'efficacité énergétique du centre culturel et du bâtiment des services L.I.F.E. (Lasting Individual Family Enrichment). Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 21,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 3,5 tonnes par année.

Cet investissement réduira les coûts énergétiques de l'établissement, libérant ainsi des fonds opérationnels qui seront réinvestis dans la collectivité. L'installation photovoltaïque rendra l'établissement plus autonome sur le plan énergétique, ce qui réduira l'impact des perturbations énergétiques sur l'établissement et en fera un espace plus sûr où les gens de la communauté pourront se réunir pendant les coupures de courant.

Le projet d'agrandissement du nouveau centre culturel et des services L.I.F.E. (Lasting Individual Family Enrichment) de la Première Nation Hiawatha a pris fin au printemps 2021. Le bâtiment offre des espaces et des services accessibles à la communauté. Il comprend une salle familiale, un grand espace événementiel et une cuisine commerciale qui permet d'offrir des programmes et des services culturels et des séances de formation, et sert également d'espace de refuge en cas d'urgence pour la communauté.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Il est important d'investir dans des réseaux énergétiques verts pour favoriser la croissance de communautés autochtones sûres, saines et prospères. Cet investissement pour le centre culturel de la Première Nation Hiawatha contribuera non seulement à améliorer la sécurité énergétique et à réduire les gaz à effet de serre, mais aussi à soutenir l'exploitation d'une ressource communautaire essentielle. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour créer davantage d'espaces où les Autochtones peuvent se rassembler, pratiquer leur culture et leur langue et adopter un mode de vie sain. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering - Uxbridge, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre collectivité est petite, mais solide, et ses dirigeants soutiennent pleinement des projets comme celui-ci. Nous espérons montrer la voie aux autres Premières Nations en montrant ce qu'il est possible de réaliser dans nos communautés. L'objectif de ce projet est d'accroître l'efficacité énergétique de notre centre culturel et du bâtiment des services L.I.F.E., et de réduire la consommation d'électricité provenant du réseau. Nous sommes reconnaissants du soutien du programme BCVI qui nous a permis de réaliser ce projet. »

Hayley Vogler, gestionnaire des Projets d'immobilisations, Première Nation Hiawatha

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 284 219 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 284 219 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan en soutenant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation.

. Il soutient le premier pilier du Plan en soutenant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

