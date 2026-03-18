Le gouvernement du Canada annonce un appui financier à la Fondation Canada-Irlande

TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - La diversité culturelle fait partie des richesses du Canada. C'est donc avec fierté que nous souhaitons offrir des espaces où cette diversité peut s'exprimer, des espaces de diffusion qui célèbrent la culture, le patrimoine et l'identité dans toute sa pluralité, tout en stimulant une économie forte et dynamique.

Aujourd'hui, Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, a annoncé un appui financier de 726 126 $ à la Fondation Canada-Irlande pour l'achat d'équipement spécialisé. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cet investissement, qui provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, permettra la réalisation de la dernière phase de l'aménagement de son nouvel espace créatif : l'édifice Corleck. Ce financement permettra à la Fondation de doter la salle de spectacles d'équipements technologiques à la fine pointe, notamment des systèmes d'éclairage, de sonorisation, de vidéo et de mise en scène. Cette salle de spectacles polyvalente et renouvelée permettra de présenter la programmation de la Fondation et sera également mise à la disposition d'organismes artistiques sans but lucratif de la région.

Grâce à cet investissement, l'édifice Corleck participera aux célébrations culturelles historiques Canada-Irlande 180, qui auront lieu en 2027 pour commémorer les 180 ans de l'exode des Irlandais et Irlandaises vers le Canada en 1847. Le projet vise à célébrer notre patrimoine commun et à approfondir les échanges culturels entre nos deux pays.

Le gouvernement du Canada tient à soutenir le milieu des arts afin de permettre à tous les Canadiens et Canadiennes d'avoir les moyens et les outils pour faire rayonner leur culture et leur identité.

Citations

« Les espaces culturels sont au cœur de ce qui fait vivre nos communautés. En appuyant la Fondation Canada-Irlande dans l'aménagement de son nouveau centre culturel, l'édifice Corleck, qui fera partie de la célébration culturelle historique Canada-Irlande 180, nous investissons dans les artistes, la culture et la vitalité sociale et économique du Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'édifice Corleck deviendra un lieu de rencontre incontournable pour notre quartier riverain, où artistes et membres du public pourront se retrouver afin d'échanger des histoires et de célébrer la culture. La communauté irlandaise est un pilier de l'histoire de Spadina-Harbourfront et du Canada, et je suis fière que notre gouvernement apporte son soutien à la Fondation Canada-Irlande alors que ce nouvel espace prometteur voit le jour. »

- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

« C'est un honneur de soutenir cette nouvelle étape dans le développement du bâtiment ultramoderne Corleck. Destination culturelle, sociale et communautaire pour tout le monde, le Corleck sera un lieu où le passé, le présent et l'avenir pourront se rencontrer, célébrant ainsi la riche histoire et la contribution des Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise à notre pays et à notre culture. Depuis près de 30 ans, la Fondation Canada-Irlande préserve et partage cette riche histoire tout en créant des espaces publics appréciés dont chacun peut profiter. Le Corleck sera le summum de l'hommage rendu à notre histoire et à notre culture irlando-canadiennes. Ce fut un privilège de faire partie de cette aventure avec la Fondation Canada-Irlande, et aujourd'hui c'est la toute dernière étape vers un avenir radieux. »

- James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore

« La Fondation est ravie de recevoir cet appui du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Grâce à cet investissement dans nos infrastructures essentielles, l'édifice Corleck deviendra une salle de spectacles de haut calibre, dotée de capacités techniques de pointe. Mieux encore, il donnera aux artistes la souplesse et les outils nécessaires à la réalisation de leurs œuvres, et ce, exactement comme ils et elles les conçoivent. »

- William Peat, directeur général, Fondation Canada-Irlande

Les faits en bref

La Fondation Canada-Irlande a pour mandat de célébrer l'histoire des Irlandaises et Irlandais au Canada, ainsi que d'approfondir les liens entre les Canadiennes et Canadiens et la culture irlandaise au moyen d'activités, d'espaces publics et de collaborations.

L'Ambassade d'Irlande au Canada travaille en étroite collaboration avec Patrimoine canadien pour faire avancer la planification du programme Canada-Irlande 180, qui comprendra des activités artistiques, patrimoniales et culturelles d'une durée d'un an.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels améliore les conditions matérielles nécessaires aux arts, au patrimoine, à la culture et à l'innovation créative. Le Fonds soutient des projets de rénovation, l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et les études de faisabilité liées aux espaces culturels dédiés aux arts et au patrimoine.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Fondation Canada-Irlande

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]