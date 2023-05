FREDERICTON, NB, le 11 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton et Natasha MacLellan, directrice générale et artistique du Theatre New Brunswick, ont annoncé un investissement conjoint de 1 272 000 $ pour moderniser l'Open Space Theatre.

Le financement permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité du bâtiment. Les travaux comprendront l'installation d'un système de chauffage plus performant, de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes, ainsi que la modernisation de toutes les toilettes. Une fois les travaux terminés, les améliorations devraient permettre de réduire annuellement la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 61,70 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 25 tonnes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Theatre Nouveau-Brunswick est un élément dynamique de la ville de Fredericton depuis près de 55 ans. Il permet de célébrer le meilleur contenu théâtral et les artistes les plus prolifiques du Nouveau-Brunswick, et d'offrir une formation et un enseignement de la plus haute qualité. Grâce au projet, cet important centre communautaire sera modernisé, son efficacité énergétique et son accessibilité seront améliorées, et ses émissions de gaz à effet de serre diminueront. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tandis que nous nous efforçons de faire de l'Open Space Theatre un lieu d'accueil pour des spectacles de toutes les disciplines en plus de fournir à la communauté un espace de répétition indispensable, le soutien que nous annonçons aujourd'hui aura un impact énorme sur notre capacité à desservir la province en améliorant l'accessibilité de notre bâtiment tout en nous aidant à réduire considérablement nos coûts énergétiques et notre empreinte carbone globale. »

Natasha MacLellan, directrice générale et artistique du Theatre New Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 million de dollars dans ce projet au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de Theatre New Brunswick s'élève à 272 000 $.

investit 1 million de dollars dans ce projet au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de Theatre New Brunswick s'élève à 272 000 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent, tout en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

Infrastructure Canada - Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Site Web : Infrastructure Canada

