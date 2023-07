EDMONTON, AB, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et Liz O'Neill, directrice générale des clubs Garçons et Filles et Grands Frères et Grandes Sœurs de la région d'Edmonton, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1 million de dollars pour la rénovation écologique des clubs communautaires McCauley et Kinsmen.

Un investissement de 781 595 $ permettra aux clubs Garçons et Filles et Grands Frères et Grandes Sœurs (BGCBigs) de la région d'Edmonton d'apporter des améliorations écoénergétiques au club McCauley, qui est situé dans le quartier historique de McCauley. Les améliorations comprennent l'installation de nouveaux systèmes de chauffage et d'énergie solaire, ainsi que l'amélioration de l'éclairage, des toilettes, du chauffage de l'eau et des systèmes de ventilation et de climatisation. Ces travaux devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 92,7 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 33,2 tonnes, réduisant ainsi les coûts opérationnels pour le club.

De plus, un investissement de 263 106 $ permettra au club Kinsmen de BGCBigs de la région d'Edmonton d'installer un nouveau système de chauffage de l'eau, de nouveaux dispositifs d'éclairage et des panneaux solaires. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 90 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 29,3 tonnes. Grâce à ces travaux, l'établissement pourra continuer à proposer des programmes culturels et scolaires aux jeunes résidents d'Edmonton et des environs tout en réduisant son empreinte écologique.

Les clubs BGCBigs de la région d'Edmonton est une organisation qui change la vie de jeunes en leur offrant des services de loisirs et de soutien à la jeunesse, tels que des programmes de mentorat et des programmes parascolaires. Ils mettent également à la disposition des jeunes des endroits sûrs où obtenir les outils et le soutien nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs soutient la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone, ce qui nous permettra de prospérer à l'avenir. Les nouveaux clubs communautaires écoénergétiques McCauley et Kinsmen permettront aux clubs Garçons et Filles et Grands Frères et Grandes Sœurs de la région d'Edmonton de démontrer leur engagement continu à l'égard de la croissance et du développement sains de nos jeunes. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour investir dans un avenir meilleur pour notre jeune génération et bâtir des collectivités plus durables. »

L'honourable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le soutien du gouvernement du Canada nous permet d'améliorer les clubs McCauley et Kinsmen, qui sont remplis d'enfants et de jeunes chaque jour après l'école. Grâce à ce soutien, nous pouvons veiller à ce que les enfants disposent d'un endroit sûr et accueillant où ils peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin, notamment de la nourriture et de l'aide aux devoirs, et où ils peuvent participer à des activités récréatives ou tout simplement profiter de leur vie d'enfant. »

Liz O'Neill, directrice générale, clubs Garçons et Filles et Grands Frères et Grandes Sœurs de la région d'Edmonton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 044 701 $ dans ces deux projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 1 044 701 $ dans ces deux projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement.

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement) Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Christina Weichel, Directrice du marketing, Clubs Garçons et Filles et Grands Frères et Grandes Sœurs de la région d'Edmonton, 780-822-2521 (ligne directe) | 780-424-8181 (principal), [email protected]