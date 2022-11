Cet investissement contribuera à accroître la production de lithium pour batteries au Canada et à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries pour VE

CALGARY, AB, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts pour créer des emplois, réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En soutenant la transition du secteur canadien de l'automobile vers la carboneutralité, le gouvernement tient ses engagements et s'assure que les minéraux critiques et les emplois canadiens demeurent au cœur d'une économie forte et résiliente du 21e siècle.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé, en compagnie du député de Calgary Skyview, George Chahal, l'attribution d'une contribution de 27 millions de dollars à E3 Lithium Ltd. dans le cadre de l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation. Cet investissement contribuera à soutenir un projet de 87 millions de dollars de l'entreprise qui vise à construire une centrale de démonstration spécialisée dans la production de lithium. L'aménagement de cette centrale est une première étape en vue de la construction d'une usine de production de lithium à grande échelle, qui sera, quant à elle, capable de produire jusqu'à 20 000 tonnes de lithium pour batteries. Ce projet favorisera l'approvisionnement durable à long terme de lithium, une composante essentielle à la fabrication des véhicules électriques et au renforcement de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. En investissant dans la production canadienne de lithium, le gouvernement s'assure que le Canada est prêt à répondre à la demande accrue de batteries produites au pays, et il continue de soutenir le secteur des minéraux critiques, pour que les Canadiens puissent avoir accès aux ressources nécessaires à l'électrification de notre écosystème de transport.

Ce projet présente une solution originale pour favoriser la production en plus grande quantité de lithium de première qualité de la manière la plus efficace qui soit, et devrait créer et maintenir 166 emplois de haut niveau pour les Canadiens en Alberta. Il s'inscrit aussi très bien dans la future Stratégie canadienne sur les minéraux critiques en ajoutant une capacité de traitement des minéraux à valeur ajoutée dans l'écosystème canadien.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour construire les véhicules électriques et les batteries que les consommateurs demandent. Or, l'Alberta est à un tournant pour bâtir cet écosystème et accélérer l'économie à faibles émissions de carbone. E3 Lithium jouera un rôle important à ce chapitre puisqu'elle pourra, grâce à sa technologie de pointe, fournir de grandes quantités de lithium pour batteries à l'industrie de l'automobile, tout en créant des emplois de haut niveau pour les Canadiens. Ce projet aidera à positionner le Canada en tant que chef de file mondial de la production de batteries et contribuera à renforcer le secteur des minéraux critiques dans la région de Calgary. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Une grande partie des coûts de ce projet de développement seront couverts par ce financement, ce qui contribuera grandement à réduire les risques globaux liés à l'aménagement d'une nouvelle installation commerciale de production de lithium pour batteries en Alberta. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la chaîne d'approvisionnement canadienne en minéraux critiques. Or, pour augmenter localement l'approvisionnement au Canada, il faut d'abord des matières premières, et l'Alberta aura un rôle de premier plan à jouer à ce chapitre dans l'avenir. »

- Le président et chef de la direction de E3 Lithium Ltd., Chris Doornbos

« Notre gouvernement est déterminé à renforcer le secteur minier canadien et à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui est une étape importante qui permettra au Canada et à Calgary de devenir des chefs de file mondiaux de la transition à la carboneutralité. À mesure que croît la demande en lithium dans le secteur automobile, le financement de 27 millions de dollars accordé à E3 Lithium contribuera à soutenir et à renforcer le secteur minier, tout en créant de bons emplois. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

Faits en bref

E3 Lithium Ltd. a son siège social à Calgary , en Alberta . L'entreprise est spécialisée dans les ressources et technologies d'extraction de lithium et de fabrication de produits au lithium, qui servent à alimenter l'écosystème de transport carboneutre.

, en . L'entreprise est spécialisée dans les ressources et technologies d'extraction de lithium et de fabrication de produits au lithium, qui servent à alimenter l'écosystème de transport carboneutre. L'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation soutient des investissements qui aident à positionner le Canada en tant que chef de file mondial des technologies propres, favorisent la décarbonisation et la transformation de l'industrie, et contribuent à maximiser les occasions de croissance offertes au Canada et sur les marchés internationaux.

en tant que chef de file mondial des technologies propres, favorisent la décarbonisation et la transformation de l'industrie, et contribuent à maximiser les occasions de croissance offertes au et sur les marchés internationaux. La technologie d'extraction brevetée de lithium d'E3 Lithium Ltd. transforme en une seule étape rapide et efficace un grand volume de saumure pour produire un concentré de lithium de qualité, qui est ensuite raffiné en hydroxyde de lithium utilisé dans les batteries au lithium-ion.

On prévoit que la demande en lithium augmentera de 500 % d'ici 2050, en raison de croissance de l'écosystème national des transports axés sur le futur et de la production de batteries.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]