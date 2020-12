Ce nouvel investissement de 750 millions de dollars dans TDDC contribuera à renforcer le leadership du Canada dans le marché des technologies propres en forte croissance

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour protéger et soutenir les Canadiens durant la pandémie en cours, tout en jetant les bases d'un avenir plus sain, plus résilient et plus prospère. Les technologies propres auront un rôle encore plus important à jouer dans l'avenir, car nous allons rebâtir en mieux le Canada. En outre, un plus grand nombre de gouvernements, d'entreprises et de consommateurs veulent des produits et services plus respectueux de l'environnement. C'est pour cela que notre gouvernement a fait des technologies propres une priorité. Nous allons donc continuer de soutenir les innovateurs canadiens talentueux qui contribuent à faire du Canada un chef de file en matière d'emploi, d'exportation et de croissance propres.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a souligné un investissement de 750 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement du Canada pour refinancer Technologies du développement durable du Canada (TDDC). Cet investissement, qui s'inscrit dans le plan climatique renforcé de notre gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, permettra à TDDC de soutenir un plus grand nombre d'entreprises pour qu'elles développent et commercialisent des technologies propres, et fassent découvrir des innovations canadiennes au monde entier.

Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important jamais versé par le gouvernement du Canada à TDDC. Cet investissement contribuera grandement à attirer d'autres investissements et à accroître le nombre de projets d'envergure prometteurs visant la décarbonisation des secteurs industriels au Canada. Ces projets vont donner lieu à de nouvelles solutions de décarbonisation, renforcer la compétitivité industrielle du Canada et créer des emplois au sein de l'économie à faibles émissions de carbone.

Le Canada est déjà un chef de file dans plusieurs segments du secteur des technologies propres. Cet investissement aidera notre pays à surpasser ses compétiteurs, à attirer davantage d'investissements et à faire en sorte que les Canadiens aient accès dès maintenant et dans le futur à des emplois de qualité bien rémunérés.

Citations

« Notre gouvernement a un plan pour édifier une économie plus propre et plus robuste, et notre soutien à Technologies du développement durable du Canada nous aidera à y arriver. Cet investissement renforcera le leadership du Canada dans le domaine des technologies propres pour que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un plus grand nombre de possibilités économiques et de collectivités plus saines. Les innovateurs canadiens du secteur des technologies propres nous aideront à passer à une économie à faibles émissions de carbone et à maintenir et à créer de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens partout au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Cet investissement vise à aider les entrepreneurs qui ouvriront la voie à une économie carboneutre sans gaspillage. Les entreprises de technologies propres canadiennes font des avancées extraordinaires, et nous sommes fiers d'accroître le soutien que nous leur donnons pour qu'elles puissent continuer de favoriser la prospérité économique et environnementale pour les Canadiens. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable du Canada, Leah Lawrence

Les faits en bref

Le marché mondial des technologies propres devrait dépasser la barre des 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

Plus de 195 000 Canadiens occupent un emploi de qualité bien rémunéré dans les entreprises de technologies propres. Ces entreprises nous aident à réduire notre empreinte environnementale et à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques.

Selon les données recueillies jusqu'en mars 2020, les entreprises soutenues par TDDC avaient généré des revenus annuels de 2,7 milliards de dollars, créé plus de 14 600 emplois et commercialisé 126 nouvelles technologies.

Les technologies financées par TDDC réduisent chaque année de 19,3 mégatonnes de CO 2 les émissions de gaz à effet de serre.

les émissions de gaz à effet de serre. TDDC a travaillé en étroite collaboration avec la Banque de développement du Canada et Exportation et développement Canada, en leur fournissant des références et en leur communiquant les résultats de vérifications au préalable menées pour le compte des entreprises de technologies propres soutenues par TDDC. Cette collaboration a permis d'obtenir 535 millions de dollars en soutien subséquent depuis 2018.

