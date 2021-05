Huit petites et moyennes entreprises canadiennes recevront des fonds pour réaliser des projets destinés à favoriser la résilience de l'économie et à appuyer les efforts visant à mener à bien la lutte contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé et à assurer la sécurité de tous les Canadiens tout en veillant à instaurer au pays une économie résiliente et à appuyer les efforts internationaux de lutte contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, il travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour faire en sorte que le Canada demeure à l'avant-plan de la lutte mondiale contre la COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que huit entreprises allaient recevoir un financement global de 8 millions de dollars, par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada, pour exécuter des projets innovateurs visant à relever des défis liés à la COVID-19.

Citations

« Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, nous soutenons des entreprises canadiennes novatrices et nous investissons dans leurs solutions de pointe visant à relever les défis associés à la COVID-19. Ces investissements vont améliorer la prestation des soins de santé au pays tout en aidant de petites et moyennes entreprises à innover, à croître et à contribuer à l'économie canadienne. Je remercie les innovateurs canadiens qui ont répondu à l'appel et qui nous aident à lutter contre la COVID-19. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le soutien octroyé à ces solutions canadiennes innovatrices par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada permettra de répondre aux défis que pose la COVID-19. Ces projets vont contribuer à renforcer la capacité de notre pays à mettre au point des produits plus durables sur le plan de l'environnement et vont aider le Canada à faire face aux pandémies. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

Les faits en bref

