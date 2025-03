Un financement de 662 161 dollars pour l'organisme Fashion Takes Action

TORONTO, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les plastiques sont largement utilisés dans l'industrie de la mode, notamment dans les textiles synthétiques, comme le polyester et le nylon, qui contribuent aux déchets et à la pollution. Des pratiques non durables et une mauvaise gestion entraînent le rejet de déchets textiles et plastiques dans nos sites d'enfouissement et génèrent de la pollution plastique dans nos collectivités, nos rivières, nos lacs et nos océans. Les textiles synthétiques polluent également l'environnement en perdant, par l'usure normale et lors de la lessive, de petits morceaux de plastique appelés microfibres.

Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Beaches--East York, et Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto--Danforth, ont annoncé de nouveau, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un financement de 662 161 dollars pour soutenir le projet de l'organisme Fashion Takes Action visant à mobiliser des experts, l'industrie, les organismes sans but lucratif et les Canadiens, par l'intermédiaire du tout nouveau Consortium canadien des textiles circulaires. Ce forum permettra de réunir des experts du secteur et des intervenants clés, y compris des fabricants, des détaillants, des recycleurs et des utilisateurs finaux de partout au Canada, afin qu'ils collaborent, qu'ils échangent des renseignements et qu'ils discutent de projets liés aux textiles circulaires.

Le Consortium canadien des textiles circulaires appuie la conception de politiques, l'élaboration de normes pour la circularité et l'amélioration de la sensibilisation, entre autres choses. Dans le cadre de ce projet, Fashion Takes Action effectuera également des recherches sur les déchets textiles provenant d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles, ainsi que sur les déchets textiles issus des résidus de tissu, ce qui comprendra un projet pilote de collecte et de tri dans la région du Grand Toronto. Somme toute, ce projet contribuera à réduire le chevauchement des ressources et à bâtir des partenariats entre des intervenants qui partagent une vision d'une nouvelle économie circulaire des textiles au Canada.

En 2024, le gouvernement du Canada a investi plus de 3,3 millions de dollars pour soutenir les organismes canadiens qui élaborent des solutions novatrices et ciblées pour lutter contre les déchets de plastique et la pollution.

Ce projet s'inscrit dans le plan exhaustif du gouvernement du Canada visant à réduire les déchets de plastique et la pollution ainsi qu'à passer à une économie circulaire visant l'ensemble du cycle de vie des plastiques grâce à un éventail de mesures complémentaires.

« Nous sommes résolument engagés à mettre fin aux déchets plastiques et à la pollution au Canada, mais nous ne pouvons pas y arriver en agissant seuls. J'applaudis l'engagement de Fashion Takes Action à rassembler des intervenants de partout au pays pour réduire les déchets textiles et plastiques. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus propre et plus sain pour tous, dans lequel nous préserverons l'environnement en maintenant les plastiques dans l'économie. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La gestion des déchets textiles représente un défi, mais, grâce au leadership d'organismes comme Fashion Takes Action, nous mobilisons l'industrie, les innovateurs et les collectivités afin de trouver des solutions concrètes et modulables pour assurer un avenir plus durable. »

- L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Beaches--East York

« La mode rapide, les vêtements et les déchets de plastique sont des défis majeurs - environ 98 % des déchets textiles en plastique aboutissent dans des sites d'enfouissement. Les grands problèmes exigent de grandes solutions, et tout le monde a un rôle à jouer pour s'y attaquer. C'est pourquoi je suis si fière de Fashion Takes Action. Cet organisme qui a vu le jour ici, à Toronto, est devenu un chef de file national et un intermédiaire pour la réduction des déchets textiles et la mise en œuvre de solutions circulaires. Son travail s'harmonise avec le plan du gouvernement visant à éliminer les déchets de plastique et à soutenir l'industrie pour assurer un avenir plus durable et novateur au Canada.

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto--Danforth

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous recevons le soutien d'Environnement et Changement climatique Canada afin de faire progresser les solutions circulaires pour les déchets textiles. Ce financement nous permet de stimuler la recherche sur les déchets textiles institutionnels et commerciaux, tout en favorisant l'innovation et la collaboration par l'intermédiaire du Consortium canadien des textiles circulaires. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable et circulaire pour l'industrie de la mode. »

- Kelly Drennan, directrice générale et fondatrice, Fashion Takes Action

En 2020, les Canadiens ont produit 4,9 millions de tonnes de déchets plastiques, et environ 1 % se sont introduits dans l'environnement sous forme de pollution.

Les textiles arrivent au cinquième rang des catégories de déchets de plastique envoyées dans les sites d'enfouissement au Canada . À l'heure actuelle, la collecte et le recyclage des textiles sont très limités dans notre pays, et environ 98 % des déchets textiles en plastique aboutissent dans les sites d'enfouissement.

. À l'heure actuelle, la collecte et le recyclage des textiles sont très limités dans notre pays, et environ 98 % des déchets textiles en plastique aboutissent dans les sites d'enfouissement. De plus, chaque année, un ménage moyen au Canada et aux États-Unis rejette plus de 533 millions de microfibres provenant de la lessive dans le système de traitement des eaux usées. Bien que les usines de traitement des eaux usées puissent capter plus de 95 % des microfibres, le Canada et les États-Unis rejettent collectivement environ 878 tonnes, ou 3,5 quadrillions, de microfibres dans nos eaux chaque année par la voie du traitement des eaux usées.

et aux États-Unis rejette plus de 533 millions de microfibres provenant de la lessive dans le système de traitement des eaux usées. Bien que les usines de traitement des eaux usées puissent capter plus de 95 % des microfibres, le et les États-Unis rejettent collectivement environ 878 tonnes, ou 3,5 quadrillions, de microfibres dans nos eaux chaque année par la voie du traitement des eaux usées. Selon le compte des flux physiques des matières plastiques de Statistique Canada, environ 290 kilotonnes de produits en textile synthétique (par exemple, en polyester, en nylon, en polychlorure de vinyle [PVC], ou en acrylique) ont été achetées au Canada en 2020. Cette même année, quelque 280 kilotonnes ont été jetées en tant que déchets.

en 2020. Cette même année, quelque 280 kilotonnes ont été jetées en tant que déchets. Le financement visant à favoriser la mise en place d'une économie circulaire des plastiques au Canada a permis de soutenir des initiatives dans le secteur du textile, dans le secteur industriel, commercial et institutionnel, dans le secteur des contenants de boissons, dans le domaine de la restauration rapide, ainsi que des solutions en amont, telles que la réutilisation, afin de réduire les emballages plastiques à usage unique, et bien plus.

a permis de soutenir des initiatives dans le secteur du textile, dans le secteur industriel, commercial et institutionnel, dans le secteur des contenants de boissons, dans le domaine de la restauration rapide, ainsi que des solutions en amont, telles que la réutilisation, afin de réduire les emballages plastiques à usage unique, et bien plus. En 2024, le gouvernement du Canada a lancé une consultation sur une feuille de route pour lutter contre les déchets de plastique et la pollution provenant du secteur du textile et du vêtement. Un rapport « Ce que nous avons entendu » résumant les principaux thèmes qui ont émergé du processus de consultation a été publié le 3 mars 2025.

