IQALUIT, NU, le 1er avril 2022 /CNW/ - Les infrastructures fiables sont essentielles au renforcement des collectivités. D'importantes catastrophes météorologiques déclenchées par les changements climatiques peuvent constituer une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des Canadiens, créer des interruptions des services essentiels et perturber considérablement les économies locales. Dans le Nord, les effets de la fonte du pergélisol et les sécheresses graves et fréquentes ont un impact majeur sur les collectivités et les résidents. Alors qu'un nombre croissant de Canadiens sont confrontés à des dangers naturels et à des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada continue de faire des investissements importants en vue d'aider les collectivités de tout le pays à atténuer les effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, et Kenny Bell, maire d'Iqaluit, ont annoncé un financement fédéral de plus de 214 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour assurer la sécurité et la durabilité à long terme du réseau d'approvisionnement en eau d'Iqaluit.

Ce projet améliorera le réseau d'approvisionnement en eau d'Iqaluit grâce à l'excavation et à la création d'un nouveau réservoir adjacent au lac Geraldine, et améliorera également le réseau de distribution d'eau de la Ville. Le nouveau réservoir tirera l'eau de l'une des deux sources additionnelles à long terme, offrant ainsi la capacité requise pour répondre aux besoins croissants de la population et pour soutenir la croissance économique. Les infrastructures nouvelles et modernisées seront conçues et réalisées de manière à atténuer les effets actuels et futurs des changements climatiques.

Une fois le projet terminé, on s'attend à ce que tous les résidents d'Iqaluit aient un accès fiable à l'eau potable grâce à l'amélioration des composantes des infrastructures d'approvisionnement, de stockage et de distribution principale. De plus, le projet réduira considérablement les pertes économiques et les défaillances dans la collectivité causées par les pénuries d'eau.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou à l'évaluation environnementale.

« Tout le monde mérite d'avoir une eau potable propre, sûre et fiable dans sa collectivité. À Iqaluit, vous êtes bien placés pour savoir qu'il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour résister aux répercussions du changement climatique - comme la fonte du pergélisol et l'érosion côtière - et pour faire en sorte que tout le monde ait accès à de l'eau potable. Le projet annoncé aujourd'hui permettra de rendre Iqaluit plus forte et plus résiliente au changement climatique, et d'offrir un approvisionnement en eau propre et sûre aux Iqalummiut pour les décennies à venir. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À tous les jours, les habitants du Grand Nord canadien ressentent les effets des changements climatiques. Les conséquences sont ressenties plus rapidement et plus sévèrement qu'ailleurs au Canada. Grâce à la création d'un nouveau réservoir et d'une mise à jour importante des conduites d'eau d'Iqaluit, les habitants de la ville auront l'accès à l'eau potable dont ils ont besoin et seront mieux équipés pour faire face aux impacts des changements climatiques.»

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement et nos partenaires à Iqaluit et dans l'ensemble du Nunavut ont pour priorité absolue de veiller à ce que chacun ait accès à de l'eau potable propre et sûre. L'investissement important annoncé aujourd'hui fournit à la ville d'Iqaluit les ressources nécessaires pour trouver une solution à long terme pour l'approvisionnement, le stockage et la distribution en ce qui concerne l'eau potable. Notre gouvernement continuera de travailler avec le gouvernement du Nunavut, la Ville d'Iqaluit et les partenaires autochtones pour soutenir la collectivité de toutes les façons possibles, surtout lorsque les besoins se font sentir. Cela comprend un soutien pour combler les lacunes en matière d'infrastructure et pour atténuer les défis toujours plus grands que posent les changements climatiques. Ensemble, nous bâtissons des collectivités plus saines, plus sûres et plus prospères dans le Nord et l'Arctique. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« L'accès à une eau saine et propre est un droit qui devrait être accessible à toute collectivité. Je remercie le gouvernement du Canada qui répond à ce besoin urgent, et je suis heureux d'avoir aidé la ville d'Iqaluit à faire des démarches pour obtenir cet investissement. L'amélioration des infrastructures liées à l'eau à Iqaluit sera essentielle pour ouvrir la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements dans la ville, afin de combler le manque croissant de logements au Nunavut. »

L'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut

« Je suis ravi et plus que reconnaissant envers le gouvernement du Canada, non seulement parce qu'il a écouté notre demande, mais aussi parce qu'il nous a vraiment entendus et qu'il a pris les mesures essentielles requises pour résoudre la crise de l'eau à long terme qui touche Iqaluit. Cette annonce change la donne pour la ville d'Iqaluit et représente des étapes importantes et concrètes vers la résolution de problèmes critiques tels que la pénurie d'eau et les limitations en matière de logement et de développement auxquelles sont confrontés les gens d'Iqaluit et du Nunavut. Merci pour votre investissement dans notre avenir et notre bien-être. »

Kenny Bell, maire d'Iqaluit

Faits en bref

Le FAAC a été lancé en 2018 en tant que programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du budget de 2021, on a prévu dans le FAAC un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques.

du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques. À ce jour, plus de 1,9 milliard de dollars ont été annoncés par l'intermédiaire du FAAC pour 69 projets d'infrastructure à grande échelle qui contribueront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

