Les neuf projets visés contribueront à réduire notre empreinte environnementale et à créer une économie plus concurrentielle

OTTAWA, ON, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Le Canada a fait des technologies propres un vecteur clé de croissance économique et se taille une position de leadership mondial dans ce domaine afin de permettre à l'ensemble des Canadiens de profiter des retombées de ce secteur en croissance.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement de 24,8 millions de dollars dans neuf jeunes petites entreprises canadiennes qui mettent de l'avant des solutions novatrices pour faire obstacle aux changements climatiques, offrir des emplois bien rémunérés et ouvrir la voie d'un avenir plus durable. Les neuf projets annoncés aujourd'hui sont financés et soutenus par Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui a pour mandat de cerner, de financer et d'appuyer l'essor des technologies transformatrices essentielles pour habiliter une économie à faibles émissions de carbone. TDDC aide les entrepreneurs canadiens à accélérer leurs projets de développement et de déploiement de solutions de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale.

L'annonce coïncide avec la réunion publique annuelle de TDDC, qui rassemble virtuellement des chefs de file et des entrepreneurs canadiens des technologies propres, ainsi que leurs homologues d'autres pays. L'ordre du jour de cette réunion comprend des discussions sur les manières dont la commercialisation de technologies propres aidera le Canada à réussir la transition vers une économie sans émissions nettes de dioxyde de carbone. Les participants examineront également le soutien dont les entrepreneurs ont besoin pour être en mesure de répondre à la demande mondiale croissante de solutions carboneutres.

La pandémie de COVID-19 suscite une réflexion sur ce qui importe le plus pour les collectivités canadiennes. Elle offre aux Canadiens l'occasion de mettre leur ingéniosité à profit pour résoudre ensemble des défis épineux et de réfléchir à l'avenir que l'on souhaite bâtir. Les investissements comme ceux annoncés aujourd'hui permettent de rendre le Canada plus fort, et la société canadienne plus équitable pour tous.

« Les investissements dans les technologies propres favorisent la mise au point de solutions durables au Canada et de faire d'une pierre, deux coups : ouvrir des possibilités économiques et réduire l'empreinte environnementale du Canada. Les entreprises comme celles dans lesquelles nous investissons aujourd'hui permettent au Canada de consolider son leadership mondial en matière de technologies propres et de se rapprocher de la carboneutralité. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Le contexte économique est difficile, mais j'entrevois l'avenir d'un œil plus positif que jamais. L'annonce d'aujourd'hui met en évidence à quel point les entrepreneurs canadiens sont persévérants et conservent leur longueur d'avance dans la mise au point de solutions innovatrices aux grands problèmes environnementaux actuels. TDDC appuie fièrement la commercialisation des fruits de leurs idées dans le but d'instaurer une économie plus durable. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

Les faits en bref

Les investissements dans les nouvelles technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada .

. Le Canada se classe au premier rang des pays du G20 pour ce qui est des technologies propres innovantes. En janvier 2019 et de nouveau en janvier 2020, 12 entreprises canadiennes figuraient au palmarès Global Cleantech 100 (anglais). Dix d'entre elles avaient obtenu du financement par l'entremise de TDDC.

de nouveau en janvier 2020, 12 entreprises canadiennes figuraient au palmarès Global Cleantech 100 (anglais). Dix d'entre elles avaient obtenu du financement par l'entremise de TDDC. Le marché des technologies propres devrait dépasser la barre des 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

Les entreprises de technologies propres emploient plus de 195 000 Canadiens. Il s'agit d'emplois bien rémunérés qui aident le pays à réduire son empreinte environnementale et à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques.

En tant que bailleur de fonds principal du Canada pour les entrepreneurs dans le domaine des technologies propres, TDDC a pris des mesures décisives pour soutenir les petites entreprises canadiennes qui doivent faire face à des conditions économiques sans précédent en raison de la pandémie.

pour les entrepreneurs dans le domaine des technologies propres, TDDC a pris des mesures décisives pour soutenir les petites entreprises canadiennes qui doivent faire face à des conditions économiques sans précédent en raison de la pandémie. TDDC est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada pour soutenir les entreprises canadiennes qui, par leurs travaux de conception et de démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre certains de nos problèmes environnementaux les plus pressants, ont le potentiel de devenir des chefs de file.

pour soutenir les entreprises canadiennes qui, par leurs travaux de conception et de démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre certains de nos problèmes environnementaux les plus pressants, ont le potentiel de devenir des chefs de file. Les entreprises de technologies propres peuvent passer par le Carrefour de la croissance propre pour bénéficier des conseils d'une équipe d'experts issus de divers ministères fédéraux. Le Carrefour constitue un guichet unique et convivial pour se procurer des renseignements sur les programmes et services qui touchent les technologies propres.

