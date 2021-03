Un établissement postsecondaire de la Nouvelle-Écosse obtient 400 000 $ pour promouvoir l'inclusion dans le cadre de ses activités de recrutement, d'avancement professionnel et de maintien en poste

HALIFAX, NS, le 12 mars 2021 /CNW/ - Accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans le milieu des sciences et de la recherche favorise l'excellence, l'innovation et la créativité, ce qui mène à des résultats plus avantageux pour l'ensemble des Canadiens. Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer aux défis auxquels se heurtent les groupes sous-représentés ou désavantagés dans les établissements de recherche canadiens et à en atténuer les incidences sur l'ensemble des activités de recherche.

Aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et secrétaire parlementaire de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Sean Fraser, a annoncé que l'Université St. Francis Xavier en Nouvelle-Écosse recevrait 400 000 $ au titre du programme de subventions de renforcement de la capacité des établissements en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Cette somme s'inscrit dans une enveloppe de financement de 4,8 millions de dollars accordée à l'issue du concours de 2020 en soutien à 12 établissements canadiens pour qu'ils s'adaptent et apportent des changements visant à éliminer des obstacles systémiques, à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion, et à ouvrir de meilleures avenues de carrière pour un plus large éventail de chercheurs.

Le programme pilote de subventions de renforcement de la capacité des établissements en matière d'équité, de diversité et d'inclusion a été lancé en 2019. Ces subventions sont offertes avec le soutien du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Le CRSNG administre le programme pilote au nom des trois organismes de financement de la recherche fédéraux.

Citations

« L'expression d'un large éventail de voix et d'idées mène à des résultats plus probants en sciences et en recherche. C'est dans cet esprit que nous agissons pour offrir des chances égales à tous, ainsi qu'un traitement et une reconnaissance équitables dans le milieu universitaire canadien. Je salue les efforts des établissements qui renforcent l'équité, la diversité et l'inclusion en matière de recherche, et je suis impatient de voir les changements positifs que ces mesures apporteront pour la santé, le mieux-être et la réussite des Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada ne peut se permettre de laisser des talents en marge de notre économie. Cet investissement que reçoit l'Université St. Francis Xavier facilitera l'important travail de promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion qui s'effectue au sein de la communauté de recherche nationale. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et secrétaire parlementaire de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Sean Fraser

« Toutes mes félicitations et tous mes vœux de succès aux 12 établissements postsecondaires qui reçoivent des fonds pour soutenir leurs efforts en vue de créer un milieu inclusif plus représentatif de la diversité canadienne. Nous savons que l'écosystème de la recherche au Canada ne peut être reconnu pour son excellence, son sens de l'innovation et ses retombées que si les travaux menés profitent à l'ensemble de la population. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

Les faits en bref

Les établissements suivants ont obtenu une subvention de renforcement de la capacité des établissements en matière d'équité, de diversité et d'inclusion :





Cégep de l'Outaouais



Collège Centennial



Collège de Lethbridge



Collège de Maisonneuve



Collège Georgian d'arts appliqués et de technologie



Collège Mohawk d'arts appliqués et de technologie



Collège NorQuest



Emily Carr University of Art + Design



Université de Lethbridge



Université du Québec à Rimouski



Université St. Francis Xavier



Université Thompson Rivers

