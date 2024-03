Le financement vient soutenir des travaux de recherche de pointe dans des disciplines clés des sciences, du génie et des sciences humaines

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les chercheurs et les établissements de recherche du Canada n'ont rien à envier aux meilleurs et jouent un rôle essentiel dans la mise au point de solutions aux grands défis mondiaux ainsi que dans le développement d'un avenir résilient et durable. Les investissements réalisés à l'appui des chercheurs de talent, des membres de la relève, des établissements et des infrastructures stimulent l'innovation et contribuent à créer un avenir meilleur pour la population du Canada et du monde entier.

Aujourd'hui, le ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, l'octroi d'un soutien à 7 700 chercheurs et projets de recherche dans toutes les régions du Canada. Plus de 1,7 milliard de dollars ont été alloués aux chercheurs et aux étudiants, ce qui confirme le soutien indéfectible qu'accorde le gouvernement à la communauté scientifique.

Ce financement, qui s'inscrit dans l'enveloppe de 16 milliards de dollars consacrée aux sciences et à la recherche depuis 2016, est remis aux bénéficiaires par l'entremise de programmes de subventions et de bourses ainsi que d'autres programmes. Il soutiendra l'acquisition des outils perfectionnés et l'aménagement des infrastructures de pointe dont les chercheurs ont besoin pour faire progresser leurs découvertes et leurs innovations. Il donnera un élan à la nouvelle génération de chercheurs en quête d'excellence, tout en constituant une communauté de recherche inclusive qui reflète la diversité du Canada et favorise un avenir équitable pour tout le monde. Il permettra également de poursuivre les efforts visant à attirer et à maintenir en poste des talents exceptionnels en plus de promouvoir les collaborations nationales et internationales qui consolident la position du Canada dans le peloton de tête en matière de conception de solutions aux grands défis mondiaux.

Les fonds sont répartis à travers le pays comme suit :

Bourses 2022-2023 - octroi de 275 millions dollars à 5 762 bénéficiaires de bourses d'études et de bourses de recherche remises par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

à 5 762 bénéficiaires de bourses d'études et de bourses de recherche remises par le recherches en sciences humaines du (CRSH), le recherches en sciences naturelles et en génie du (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du (IRSC). Programme des chaires de recherche du Canada - octroi de 191 millions de dollars à 230 titulaires de chaire, nouvelle ou renouvelée, œuvrant au sein de 50 établissements. Cela comprend l'allocation, par l'entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), d'un montant de 8,7 millions de dollars à 40 projets liés à l'infrastructure de recherche menés par des titulaires de chaire dans 22 établissements.

- octroi de 191 millions de dollars à 230 titulaires de chaire, nouvelle ou renouvelée, œuvrant au sein de 50 établissements. Cela comprend l'allocation, par l'entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), d'un montant de 8,7 millions de dollars à 40 projets liés à l'infrastructure de recherche menés par des titulaires de chaire dans 22 établissements. Fonds d'innovation de la FCI - octroi de 515,3 millions de dollars à 32 établissements et à 100 projets.

Subventions de développement Savoir du CRSH - octroi de 35,3 millions de dollars à 577 chercheurs émergents ou établis.

Concours 2023-2024 du Fonds de soutien à la recherche et des subventions de projet supplémentaires, administrés par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements - octroi de 427 millions de dollars à 148 établissements d'enseignement postsecondaire canadiens.

Subventions Alliance du CRSNG - octroi de 347 millions de dollars à 882 chercheurs universitaires qui collaborent avec des partenaires des secteurs privé, public ou sans but lucratif.

« J'offre mes félicitations aux chercheurs exceptionnels qui ont obtenu un appui financier déterminant pour propulser leurs projets. Notre gouvernement est fier de soutenir la relève en donnant aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux les moyens d'acquérir et de perfectionner les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour exceller dans des domaines exigeants. Leurs travaux ouvrent de nouvelles avenues, consolident le leadership mondial du Canada en matière d'innovation, stimulent notre économie et nous permettent de concrétiser notre vision commune d'un avenir plus sain et prospère pour l'ensemble des Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je félicite tous les bénéficiaires de ces subventions, prix et bourses. Notre gouvernement est heureux d'investir dans un éventail de projets de recherche en santé, en sciences naturelles et en génie ainsi qu'en sciences humaines et sociales. Vos idées, votre passion et votre travail soutenu, de même que les données probantes que vous mettez au jour, contribueront à améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens et de la population mondiale. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Quand on investit dans la science et l'innovation, on investit concrètement dans notre bien-être et notre prospérité. Nos chercheurs continuent de se démarquer à l'international et, en les appuyant, on les aide à continuer d'améliorer notre qualité de vie, de lutter contre les changements climatiques et d'inspirer la prochaine génération de chercheurs, ici au Québec, partout au pays et à travers le monde. »

- Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez

« Les percées et les innovations de la communauté canadienne de la recherche, qui est aussi diversifiée que talentueuse, rehaussent la qualité de vie de la population, aujourd'hui et pour les générations futures. Je suis immensément fier que nous puissions continuer à soutenir les chercheurs en quête d'excellence à tous les stades de leur parcours, du début de leurs études au statut de chef de file établi. Les investissements réalisés au titre de ces programmes de recherche financés par le gouvernement fédéral sont essentiels à la mise au point de solutions qui permettront de régler nos problèmes locaux, nationaux et mondiaux, et ils porteront leurs fruits pendant des années à venir. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, Alejandro Adem

